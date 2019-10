Våpentypen knyttet til likfunn i Mandal er bekreftet

Dette er den samme type våpen som forsvant samtidig med Arne Odd Torgersen for 64 år siden, skriver Lindesnes Avis.

– Jeg kan bekrefte at det er en Krag-Jørgensen rifle, men den er veldig ødelagt og jeg vet ikke om det går å finne ut noe mer, sier politioverbetjent og leder på våpengruppa i Kripos, Gøran Dyvesveen.

Det var en rifle av dette merket som skal ha blitt stjålet samme natt Torgersen forsvant.

– Krag-Jørgensen-rifler har et spesielt utseende. I tillegg har vi klart å skrape fram logoen til Kongsberg våpenfabrikk og årstallet 1917, og kan derfor med sikkerhet si at det er en slik rifle det er snakk om, sier Dyvesveen.

Likfunnet ble kjent i september i år.

– Kan tyde på at det er han

Lokalhistoriker Gunlaug Nøkland har skrevet to bøker som omtaler den mystiske og sporløse forsvinningen av Arne Odd Torgersen.

– Funnet gjør at det tyder enda mer på at det kan være Torgersen, sier hun.

Hun har tidligere uttalt i Fædrelandsvennen at det hørtes merkelig ut at levningene stammer fra Arne Odd Torgersen.

– Han kan umulig ha blitt gravlagt på funnstedet samme natt på grunn av frosten, forklarer forfatteren av bøkene «Du vet for mye» og «Emissær Skuland».

Nøkland sin teori er at Torgersen kan ha blitt dumpet i et vann på Moi, for deretter å ha blitt flyttet til funnstedet og blitt gravlagt der på sommeren i 1955.

– Men den teorien er ikke mulig å bevise, slik som alle andre teorier rundt saken, sier hun.

Martinsen, Jarle

Venter på DNA-gruppa

Han forklarer at Krag-Jørgensen i utgangspunktet er et militært våpen, men at de også ble solgt privat.

– Det var mange militære våpen som gikk ut av tjeneste og som ble solgt til private etter det, sier han.

Våpengruppa kommer nå til å avvente videre undersøkelser av våpenet til DNA-gruppa har gjort sitt arbeid.

– Først da ser vi hva som er nødvendig å gjøre videre, sier Dyvesveen.

Forsvinningen

I september undersøkte kriminalteknikere funnstedet der det i tillegg til rifla. ble funnet knokler og rester etter to støvler. Dette er sendt til Rettsmedisinsk institutt i Oslo for og sjekkes opp mot en hodeskalle som ble funnet i samme område i mai.

Funnet av likdelene er koblet opp mot forsvinningen av 18 år gamle Arne Odd Torgersen i januar 1955. Han ble borte fra sitt hjem i Holum dagen før han skulle i retten for et innbrudd. Flere personer hørte denne kvelden skudd i bygda.

Saken er omtalt flere ganger i Fædrelandsvennen , blant annet i 2005 da forfatter og lokalhistoriker Gunlaug Nøkland ga ut boka «Du vet for mye» der historien er omtalt.