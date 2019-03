Evakueringen av cruiseskipet på Hustadvika vil ta hele natten

Ved 14-tiden lørdag sendte Cruiseskipet Viking Sky ut en mayday-melding om at det drev mot land utenfor Hustadvika i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Lørdag kveld pågår redningsaksjonen for fullt, til tross for mørket som har falt på.

Det er svært høye bølger i området, og Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet.

Hovedredningssentralen opplyser til NTB at flesteparten av de rundt 900 passasjerene kommer fra USA og Storbritannia. Besetningen består også av ulike nasjonaliteter.

– Vi skal holde på hele natten, sier pressekontakt Borghild Eldøen ved HRS til NTB.

– Det er en pågående redningsaksjon som forandrer seg hele tiden. Skipet har nå én motor som fungerer og ett anker. Vi prøver å få slepetau oppi skipet så det ikke driver mot land, opplyste Eldøen rundt 18.30.

Eldøen sier til VG klokka 20 at 115 personer er blitt evakuert fra cruiseskipet, og at åtte av disse er skadd. Passasjerer som er kommet i land, forteller om kuttskader fra knust glass, blant annet. Noen ble redde under evakueringen, men redningsmannskapene får skryt.

Ifølge Christer Ekeroth i den svenske sjø- og flyredningssentralen har HRS takket nei til hjelp med evakueringen.

– Vi har tilbudt vår hjelp, men de trenger den ikke, sier Ekeroth til Expressen.

Frakteskip fikk også trøbbel

Også et frakteskip, som ifølge NRK var i området for å hjelpe det havarerte cruiseskipet, har fått trøbbel på Hustadvika, et drøyt 10 nautiske mil langt åpent havstykke i skipsleia mellom Molde og Kristiansund.

Frakteskipet har fått motorstans, og også der må mannskapet evakueres. Dermed blir evakueringen av cruiseskipet forsinket. Ifølge NRK frakter det tømmer, og noe av dette skal ha havnet i sjøen.

– Lasteskipet Hagland Captain mistet rett før klokka 19 motorkraft og fikk slagside i området hvor cruiseskipet er i. To redningshelikoptre er omdirigert for å bistå denne havaristen. Evakueringen fra cruiseskip blir noe forsinket, men alle om bord der anses som trygge, melder HRS.

Evakueres

Helikoptrene som bidrar i redningsarbeidet, frakter 20 til 30 passasjerer av gangen, opplyser innsatsleder Arnfinn Fedje til Romsdals Budstikke.

Politiet har etablert et mottak på land i Brynhallen. Det er HRS som koordinerer hjelpearbeidet, men både politi, sivilforsvaret, mange frivillige fra Røde Kors og Heimevernet bistår.

Leder i Bryn IL, Jo Potter Nerlandsrem, sier til Romsdals Budstikke at de vil gjøre det de kan for å hjelpe til.

– Idrettslaget mobiliserer nå. Folk i bygda er på vei til Brynhallen for å hjelpe til som best vi kan, sa han da evakueringen var igangsatt.

Fræna kommune har satt krisestab og bidrar ved Brynhallen.

Dårlig vær

Gro Marte Strand, som bor i nærheten av stedet, sier det er voldsom vind, i tillegg til tåke og hagl.

– Det er ganske ille. I enkelte kast er det voldsomme bølger, sier hun til NTB.

Det er dårlig vær langs store deler av kysten i Norge lørdag. Lavtrykket fører til mye vind, høy vannstand og høye bølger. Det er også observert en del lyn langs kysten, skriver meteorologene på Twitter.

– Det er kraftig vind. Det kan se ut som det er sørvestlig liten storm i området. Det er sikkert ikke lett med vinden som er der nå, sier vakthavende meteorolog Unni Nilssen til NTB.

– Det er nokså kjent for å være et litt utsatt område, sier hun om Hustadvika.

– Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ifølge Marine Traffic var skipet på vei sørover mot Stavanger. Skipet seiler under norsk flagg og ble bygget i 2017.