I 2020 ble en lastebilsjåfør påkjørt og drept på E 18 i Arendal. Havarikommisjonen slår fast at Statens vegvesen og Nye Veier ikke har ivaretatt sikkerheten på strekningen.

ARENDAL: Lastebilsjåføren ble påkjørt etter å ha parkert på veiskulderen for å feste en lastestropp. Lastebilen ble stående delvis ute i veien på grunn av den smale veiskulderen. Lastebilsjåføren sto ved siden av bilen da han ble påkjørt av en personbil.

Ulykken ble gransket av Statens havarikommisjon, som nå har levert sin rapport.

I rapporten får Statens vegvesen og Nye Veier kritikk for manglende sikkerhet.

«Utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen», skriver havarikommisjonen.

Fædrelandsvennen har bedt Statens vegvesen og Nye Veier svare på kritikken.

– Vi har mottatt rapporten. Den skal vi lese nøye og sette oss grundig inn i sikkerhetstilrådingene. Når vi har gjort det kan vi komme med mer utfyllende kommentarer. Vi er glad for at havarikommisjonen har gjort et grundig arbeid. Det er verdifullt og noe å ta med seg i arbeidet med trafikksikkerhet generelt og veinormalene spesielt, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Nye Veier har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Fikk smalere veibredde

Veistrekningen hvor ulykken skjedde åpnet for trafikk 2. juli 2019.

Havarikommisjonen viser til at Nye Veier søkte om å redusere skulderbredden fra 3,0 meter til 2,0 meter da veien ble prosjektert. Selskapet foreslo samtidig andre tiltak som skulle ivareta sikkerheten.

«Statens vegvesen godkjente løsningen, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen», heter det i rapporten.

Havarikommisjonen mener at trafikksikkerheten «ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging av veistrekningen.»

Kommisjonen kommer med fem sikkerhetstilrådinger som følge av undersøkelsen:

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) utarbeider en informasjonskampanje rettet mot yrkessjåfører med fokus på varsling av Vegtrafikksentralen (VTS) ved stans på høyhastighets motorvei der kjøretøyet ikke har mulighet til å komme helt ut av veibanen.

Nye Veier AS innfører avbøtende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Statens vegvesen reviderer krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming» knyttet til redusering av skulderbredde til å omfatte krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates.

Statens vegvesen utarbeider en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.

Vegtilsynet, innenfor sitt mandat, arbeider for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier, jf. krav i Vegnormal N100 «Veg- og gateutforming».

