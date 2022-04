Etter to år med pandemi er det dette du kan forvente under strandfesten på Bystranda i år.

KRISTIANSAND: – Etter to år med pandemi har vi fått god til å planlegge nye ideer. Årets strandfest vil bli dobbelt så stor med både artister og i budsjett sammenliknet med 2019, sier Palmesus-sjef Leif Fosselie til Fædrelandsvennen.

Planen er å sette opp et tivoli, større VIP-plass med flere fasiliteter og større uteområder til festivaldeltakere. I tillegg kommer nye arrangementer der man kan feste utover kvelden.

Nye konsepter på sjø og land

– Det er nydelig å bo i Norge på sommeren når det er lyst lenge, men det er gøy å skape noe av pyro, lys og flammer på natten når det er mørkt, sier Fosselie.

Derfor serverer festivalinnehaverne Palmesus After Beach. Et nytt utendørs klubbkonsept ved Kristiansand havn der man kan feste utover natta når konsertene på Bystranda er ferdig. I midten av utendørsklubben vil det være en spinnende scene der flere artister skal spille.

Leif Fosselie, Palmesus-sjef. Foto: Damares Stenbakk

Disse skal spille under Palmesus After Beach Både nasjonale og internasjonale artister vil spille under utendørsnattklubben ved Kristiansand Havn: Oliver Heldens, Fedde Le Grand, Laidback Luke, Nervo, Myra, Ramón, Lars Vaular, og Ballinciaga.

Om du ikke er særlig landkrabbe på dagtid, kan du gå om bord i båten Palmesus at Sea. Dette er et konsept festivalinnehaverne tidligere har gjort utenom festivalen, som de nå ønsker å sjøsjette under selve strandfesten.

Har du VIP-billetter kan du også forvente deg nye fasiliteter.

– Det vil være større område med basseng, flere storskjermer, bedre toalettfasiliteter og en egen restaurant med Michelinstjerne, sier Fosselie.

– Hvilken restaurant er det som kommer?

– Det kan jeg ikke si noe om riktig ennå, sier han.

Palmesus After Beach er et nytt nattklubbkonsept i år, som vil finne sted ved Kristiansand havn gjennom festivalhelga. Foto: Palmesus

Fenomenet «Arcadian Spider», en 360-graders, flammespyttende mekanisk kreasjon, som skulle avdukes for to år siden blir ikke noe av i år, bekrefter Fosselie. Pandemien har gjort at det ikke var mulig denne gangen.

Men tradisjonelle festligheter som Bond the Beach vil fortsette i tradisjonen tro. Samt eget tivoli på Tresse med pariserhjul, boder og aktiviteter for både store og små.

«Glamping» på stadion

Her skal Palmesus ha «Glamping» til overnattingsgjestene. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi våknet for noen dager siden med en overskrift i Fædrelandsvennen der vi ble beskyldt for å ha frarøvet barn muligheten til å spille fotball. Det hadde ingenting med oss å gjøre. Da ringte vi umiddelbart til kommunen og ba dem forklare hva som hadde skjedd, sier Leif Fosselie.

Det har gjort at Palmesus har gått bort fra kunstgresset på gamle Kristiansand stadion som overnattingsområde. Han sier likevel at området hvor det skal være «Glamping» er utsolgt.

– Da kan de komme i gang med å bygge den nye kunstgressbanen med en gang. Vi er fortsatt på stadion, men har innskrenket oss slik at vi ikke er på selve kunstgresset, understreker Fosselie.

For å skåne naboene på Lund og gjøre det enklere for festivaldeltakerne, skal gratis elektriske shuttlebusser frakte deltakerne fra Bystranda til stadion.

Forventer totalt 60.000 i Kristiansand

Rosa kuler, flere festkonsepter, dobbelt med artister, og større kvadratmeter å boltre seg på, er noe av det 60.000 festivalgjester kan forvente seg i starten av juli. Foto: Palmesus

Om alle billettene blir utsolgt forventer Palmesus-sjefen totalt 60.000 mennesker til Kristiansand 1. - 2. juli.

Det er flere billetter enn tidligere, på grunn av billetter fra 2020 og 2021 som kan benyttes i år.

– Vi regner med rett over 20.000 mennesker hver dag og over 6500 på After Beach hver kveld. Budsjettet vårt er også mye høyere i år. Dette er noe helt annet enn vi har gjort tidligere, mener Leif Fosselie.

– Dere har ved tidligere anledninger overrasket publikum med en stor artist siste dagen av festivalen, som en storslått avslutning. Får vi en overraskelse i år?

– Det blir jo ikke noen overraskelse om jeg sier ja. Men for å si det på en annen måte: Jeg er helt sikker på at publikum vil bli overrasket i år, sier Fosselie.