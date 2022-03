Pandemien har skapt betydelig lengre ventelister hos de offentlige tannlegeklinikkene i Agder. Det er nå opp et halvt års ventetid.

AGDER: Tannlege Mariann Hauge i Mandal mener private tannleger bør brukes for få ventelistene ned.

– Det er flott at flere pasientgrupper får støtte til å gå til tannlegen, men det er synd at det forutsetter at de går til en allerede overbelastet offentlig tannhelsetjeneste, sier hun.

Tallene fra fylkestannlegen i Agder viser at det per nå står 12.200 personer på venteliste for å komme til en offentlig tannlege.

Ved årsskiftet var antallet 11.313 personer.

Økning på 11 prosent

Et år tidligere ved utgangen av 2020 var tallet 10.982 personer som ventet. Det er dermed en økning på vel 11 prosent på to år.

– Vi har et betydelig etterslep i behandlingen av pasienter etter pandemien. Hovedårsaken er at hele tannhelsetjenesten var stengt i tre måneder i startfasen av pandemien, sier virksomhetsleder for tannlegehelsetjenesten i Agder Svein Resset.

Han sier at koronaen fortsatt setter sitt preg på virksomheten.

Mange syke ansatte

– Vi har mange ansatte som har vært og er syke. Også pasienter med korona som vi skulle ha behandlet og som ikke kommer bidrar til forsinkelser, sier han.

Samtidig viser han til at det i fjor ble behandlet 38.706 pasienter. Det er nesten 5000 flere enn året før.

Virksomhetsleder for tannlegehelsetjenesten i Agder Svein Resset. Foto: Janne Birgitte Prestvold

– Ventetida varierer fra klinikk til klinikk. Noen oppgir å ikke ha ventetider, mens de med lengst ventetid oppgir 5–6 måneder. De fleste har ventetid på 1–3 måneder, sier Resset.

Ny pasientgruppe

Det er en rekke grupper som får gratis tannbehandling her til lands. Det er blant annet alle under 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre og uføre på institusjon og innsatte i fengsler.

Personer som 19 og 20 år må betale 25 prosent av kostnadene.

Etter nyttår ble det føyd til en ny gruppe: 21- og 22-åringene. De betaler halv pris.

– Jeg har en 21 år gammel pasient som foretrekker å bli behandlet her fremfor hos det offentlige. Men det betyr at vedkommende må betale alt selv. I stedet burde pengene fulgt pasientens behandling her og samtidig bidratt til å få ned ventelistene, sier Hauge.

Ønsker mer privat bruk

Hun ønsker altså mer bruk av private tannleger når det er så mange som venter på behandling. Hun viser til at 70 prosent av norske tannleger jobber i privat praksis der er det ledig kapasitet.

– Agder er slett ikke alene om å ha etterslep på grunn av koronaen, men flere steder som blant annet Oslo bruker private tjenester for å avhjelpe, sier Hauge.

Til det sier Resset at man ikke har vurdert det i Agder.

Brukes til spesialoppgaver

– Vi bruker allerede private tannleger når det gjelder spesialoppgaver. Dessuten er det er viktig å presisere at pasienter med behov for akutt tannbehandling får nødvendig behandling uten ventetid, sier han.

– Når vil dere ha klart å korte ned ventelistene til en normalsituasjon?

– Det er vanskelig å si. Vi preges ennå av pandemien og situasjonen påvirker fortsatt driften ved flere av våre klinikker, sier Resset.