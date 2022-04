I fjor fant elever ved Feda skole et skrin med til sammen 87.000 kroner i gamle sedler. Nå er pengene solgt på auksjon for nesten tre ganger så mye.

KRISTIANSAND: Elevene på Feda ender dermed opp med i underkant av 120.000 kroner i finnerlønn.

Det opplyser auksjonarius John Gauslå, som leder Agder myntforening, til NRK Sørlandet lørdag.

Solgt for 236.000 kroner

Til Fædrelandsvennen uttalte han følgende i forkant av auksjonen:

– Pengene er for gamle til å kunne brukes, og kan heller ikke innløses i bank. For samlere er verdien utvilsomt likevel høyere enn pålydende beløp.

Det viste seg å stemme, for da auksjonen var over, var sedlene solgt til samlere og andre for til sammen 236.000 kroner. Elevene på Feda får halvparten i finnerlønn.

I dette skrinet var det pengene lå gjemt. Foto: Feda skole

Mulig ransutbytte

Det var 6. mai i fjor at 17 elever og tre ansatte ved Feda skole i Kvinesdal var ute på tur. En elev kom da over en råtten trekasse som lå gjemt i terrenget. Da elevene undersøkte denne nærmere fikk de seg en stor overraskelse. Inne i den gamle kassa og godt innpakket i plast, lå det et metallskrin med mange pengesedler.

Politiet spekulerte i om pengene kunne stamme fra et ran eller lignende, men har ikke klart å finne ut hvor sedlene stammer fra.

Det ble derfor besluttet at elevene og grunneier skulle dele summen som sedlene be solgt for under lørdagens auksjon på Ve skole i Tveit i Kristiansand.

Usirkulerte sedler

Alle sedlene stammer fra 60-tallet, og var av god kvalitet da de ble funnet. Det er henholdsvis 22, 21 og 550 sedler pålydende 500 kroner, 1000 kroner og 100 kroner.

– Sedlene er av svært god kvalitet. 500-lappene har nok aldri vært i bruk, og ligger også i nummerert rekkefølge, sa John Gauslå til Fædrelandsvennen forrige uke.