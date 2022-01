VENNESLA: – På et tidspunkt må pandemien gå sin gang. Det tidspunktet kan være når vi når toppen av bølgen som nå kommer, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane til kommunens hjemmesider.

Onsdag rapporteres det om 47 nye smittede i Vennesla det siste døgnet.

Det er tredje gang under pandemien at det registreres over 40 smittetilfeller på et døgn i Vennesla, og så langt døgnet med flest smittetilfeller.

De andre dagene var 30. desember i fjor og 1. januar i år.

– Det aller viktigste er at de som trenger det mest, innen den tid, har fått en tredje vaksinedose. Det haster virkelig for uvaksinerte å få sin første dose nå, sier Dalane.

De 47 nye smittetilfellene fordeler seg over mange aldersgrupper, men ingen er over 70 år, opplyser kommunen.

Flere av smittetilfellene er tilknyttet Klokkestua og Idrettsfritidsordningen på Moseidmoen - der er deler av driften allerede stengt ned.

Det er 18 smittede som er elever i kommunens ulike skoler.