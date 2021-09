Dette dokumentet viser at Stortinget fikk vite om skatteplikt på pendlerbolig allerede i 2003

127 politikere har fått dekket pendlerbolig i Oslo denne stortingsperioden. 95 prosent av dem er folkeregistrert i egen bolig langt unna Stortinget. Men etter at Aftenposten avdekket at Stortinget praktiserer skattereglene feil, har flere kontaktet stortingsadministrasjonen for å finne ut om de skulle ha skattet av pendlerboligen.

– Dersom man ikke har merkostnader til bolig på hjemstedet, vil man heller ikke kunne få dekning av fri bolig fra arbeidsgiver skattefritt, uttalte seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten for en uke siden.

Både politisk og administrativ ledelse i Stortinget har sagt at denne forståelsen av regelverket er helt ny for dem.

– Det er nytt for oss at skattefritak på pendlerbolig forutsetter merkostnader på hjemstedet for stortingsrepresentanter, uttalte stortingsdirektør Marianne Andreassen.

I helgen sa stortingspresident Tone Trøen at kravet om boutgifter for å slippe skatt var «en helt ny opplysning» for henne. Hun benyttet anledningen til å kritisere Skatteetaten.

– Jeg skulle nok ønske meg at de hadde gjort denne avklaringen på et tidligere tidspunkt, sa hun.

Aftenposten kan i dag avdekke at Stortinget allerede for 18 år siden ble kjent med at politikerne må ha utgifter til bolig på hjemstedet for å slippe skatt på pendlerboligen.

Regelverket for skattlegging av politikernes pendlerboliger har vært uendret siden.

Det er helt utrolig at Stortinget gjør sånne feil, og at de ikke er mer profesjonelle enn som så. Det vekker reaksjoner i mitt fagmiljø. Eivind Furuseth Skatteekspert

Her får Stortinget beskjed

I 2002 nedsatte Stortingets presidentskap et utvalg som skulle gjennomgå representantenes godtgjørelser. Utvalget besto av flere fremtredende stortingspolitikere og to fra administrasjonen.

Mandatet var å gi en «gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant». Utvalget leverte sin rapport til presidentskapet i 2003.

Der kommer det frem at Statsministerens kontor skattlegger politikere for pendlerboligen, dersom de ikke har utgifter til bolig på hjemstedet:

Skatteetaten har tidligere opplyst at stortingspolitikere som bor gratis på hjemstedet, må skatte av pendlerboligen.

– Reglene for dette var de samme i 2003 som de er i dag, sier Lene Marie Ringså, seksjonssjef i juridisk avdeling.

Skatteekspert: – Helt utrolig

Eivind Furuseth er førsteamanuensis i skatterett på BI. Han kaller det «et ganske grunnleggende prinsipp i skatteretten» at fri pendlerbolig er skattepliktig hvis man ikke har boutgifter på hjemstedet.

– Dette prinsippet er egentlig ikke spesielt komplisert. Dette er noe av det første du lærer når du begynner å studere skatterett, sier Furuseth.

– Hva tenker du om at stortingsadministrasjonen likevel har praktisert regelverket feil i så mange år?

– Det er helt utrolig at Stortinget gjør sånne feil, og at de ikke er mer profesjonelle enn som så. Det vekker reaksjoner i mitt fagmiljø.

– En svært krevende situasjon

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier Furuseths uttalelser får stå for hans egen regning.

– Jeg deler ikke hans syn, sier hun.

Andreassen viser til at stortingsrapporten er avgitt til presidentskapet, men at den ikke har vært fremmet til behandling i Stortinget. Hun viser til at rapporten kun inneholder «en kort beskrivelse av daværende praksis».

– Det fremkommer ikke noen vurderinger knyttet til den korte faktabeskrivelsen. Skattlegging av pendlerbolig var heller ikke noe sentralt tema i rapporten. Det ble ikke omtalt i den videre behandlingen av den, sier Andreassen.

Andreassen sier de ønsker å rydde opp i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Hun viser til at de holder på med en full gjennomgang av regelverk og rutiner.

– Det er en svært krevende situasjon vi er kommet opp i overfor representanter som eventuelt skulle vært fordelsbeskattet.

Hun fastholder at stortingsadministrasjonen baserer seg på råd fra Skatteetaten.

– I dialog og veiledning fra Skatteetaten over flere år har det vært vår oppfatning at vi har hatt riktig forståelse, sier Andreassen.

Skatteetaten kan ikke bekrefte at de har gitt slike råd til Stortinget.

– Vi er ikke kjent med at det er gitt veiledning om en annen regelverksforståelse enn det som følger av SkatteABC og de alminnelige reglene om pendling, sier leder for juridisk avdeling, Lene Marie Ringså.

Ingen dokumentasjon

Mandag i forrige uke ba Aftenposten stortingsadministrasjonen om å legge frem dokumentasjon på at de tidligere har fått andre råd fra Skatteetaten. Hittil har vi ikke fått fremlagt et eneste dokument.

– Det meste av vår kontakt med Skatteetaten om dette har vært muntlig. Det er et læringspunkt at vi for fremtiden må ha mer skriftlig dialog, sier direktør Marianne Andreassen.

Hun svarer ikke direkte på om administrasjonen har fått med seg innholdet i stortingsdokumentet fra 2003.

– Hvordan forklarer du at stortingsadministrasjonen i 18 år har praktisert regelverket annerledes enn Statsministerens kontor?

– Vår forståelse, også etter dialog og veiledning fra Skatteetaten, har vært at det var disponibel bolig på hjemstedet som var grunnlaget for skattefritak for stortingsrepresentanter.

– Står du fast ved at «det er nytt» for administrasjonen at skattefritak på pendlerbolig forutsetter merkostnader på hjemstedet?

– Ja, jeg fastholder at vi har hatt en annen oppfatning som vi konsekvent har lagt til grunn. Skatteetatens tydeliggjøring av reglene for stortingsrepresentanter gjør at vi nå må foreta en helhetlig gjennomgang av regelverk og rutiner, sier Andreassen.

– Skatteetaten kan ikke bekrefte å ha gitt slik informasjon til Stortinget. Hvordan forklarer du det?

– Vår forståelse, også etter dialog og veiledning fra dem, har vært at det var disponibel bolig på hjemstedet som var grunnlaget for skattefritak for stortingsrepresentanter. Denne forståelsen har vist seg å ikke være i samsvar med den tydeliggjøring av reglene som Skatteetaten nå har kommet med.

Aftenpostens spørsmål om hvem i Skatteetaten administrasjonen skal ha vært i dialog med, er ikke besvart.

Stortingspresidenten: – Uheldig

– Slik jeg ser det, burde det på et tidligere tidspunkt blitt problematisert at Stortingets og Statsministerens kontor hadde ulik håndtering av skatteplikt for pendlerboliger, sier stortingspresident Tone Trøen (H).

Slik kommenterer hun omtalen av skatteplikt i stortingsdokumentet fra 2003:

– Den aktuelle setningen i rapporten er en kort faktabeskrivelse av praksis ved Statsministerens kontor. At det var ulik praksis mellom Stortinget og Statsministerens kontor, er ikke omtalt. Så vidt jeg er kjent med, ble det heller ikke drøftet i den videre behandlingen i det daværende presidentskapet eller Stortinget.

– Rapporten slo allerede i 2003 fast at politikere som ikke har utgifter til bolig på hjemstedet, må skatte av fri bolig fra staten?

– Det er uheldig at det ser ut til at man ikke festet seg ved omtalen av hvordan skatt på pendlerboliger ble håndtert av Statsministerens kontor for regjeringsmedlemmers del.

– Hva er din kommentar til at Stortingets administrasjon har praktisert regelverket annerledes enn Statsministerens kontor i 18 år?

– Presidentskapet tar nå ansvar for å rydde opp i dette, i lys av den tydeliggjøring som har kommet fra Skatteetaten. Nå skal det foretas en helhetlig gjennomgang av regelverk og rutiner, og vi vil bidra så godt vi kan til å rydde opp i de feil som eventuelt er gjort.