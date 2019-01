Ny pallplass til Olsbu Røiseland

Olsbu Røiseland hadde én seier og en fjerdeplass som best på sprint denne sesongen før torsdagens renn. I Antholz ble hun nummer tre, slått med 3,5 sekunder.

Froland-løperen bommet én gang på liggende skyting og fylte så på stående. Ut fra siste skyting var hun 10,1 sekunder bak teten på sjetteplass. Olsbu Røiseland leverte en solid sisterunde, men klarte ikke å ta inn verken Davidova eller Kaisa Mäkäräinen.

Tredjeplassen sikret hun seg likevel på den siste drøye kilometeren.

Bakfra kom tyske Laura Dahlmeier, men stjernen som gikk sist ut av samtlige klarte ikke å matche avslutningen til Olsbu Røiseland. I mål skilte det sju tideler.

Vinneren Davidova er en av Egil Gjellands tsjekkiske elever. Hun var feilfri på standplass og leverte en rask sisterunde. Med Davidovas seier har de seks sprintrennene for kvinnene denne sesongen fått seks forskjellige vinnere.

Kaisa Mäkäräinen, Dorothea Wierer, Olsbu Røiseland, Lisa Vittozzi og Anastasiya Kuzmina har alle vunnet.

Tiril Eckhoff hadde 16.-plass som best på de fire sprintene hun har gått denne vinteren. Hun vant sprinten i Antholz i fjor. Fossum-løperen bommet en gang på liggende skyting, men lå likevel godt an foran stående. Der ødela en ny strafferunde mulighetene for en ny topplassering.

Til slutt ble det 15.-plass.

Ingrid Tandrevold leverte feilfri skyting på fellesstarten i Ruhpolding sist. Torsdag var hun feilfri på liggende. På stående skyting måtte hun derimot ut i to strafferunder. Det holdt bare til 24.-plass.

Synnøve Solemdal var først ut av de norske og en bom på hver av skytingene, og endte 2.34,6 sekunder bak på en svak 69.-plass.