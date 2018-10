Selbekk: – Lite politisk realisme i at Hareide fortsetter etter tap

KrFs parlamentariske nestleder Grøvan sier onsdag at han legger til grunn at Hareide fortsetter som leder, uansett resultatet av landsmøtet fredag.

– Det er det han har sagt til landsstyret, uttalte Grøvan til pressen, på vei inn til et budsjettmøte med stortingsgruppen og rådgiverkorpset på Stortinget.

– Det høres ut som Grøvan kommer med litt gammel moro her. Jeg tolker dette som et valgkamputspill for den gule siden, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen til NTB.

Lekkasjer om det motsatte

Selbekk peker på at siste landsstyremøte var 28. september, dagen da Hareide kom med sin historiske tale med råd om å ta partiet til venstre for første gang.

– Fra dette møtet finnes det sitater om at han vil være med videre uansett og at han ikke personlig har noe imot å gå inn i den borgerlige regjeringen. Men mye har skjedd siden. Blant annet har det vært et sentralstyremøte, hvor det har blitt lekket at Hareide varslet at han ikke vil fortsette hvis han taper, påpeker Selbekk.

Både NRK og senere VG har meldt at Hareide har meddelt KrFs sentralstyre at han går av hvis han ikke får viljen sin. Men partilederen har ikke utad kommentert disse opplysningene.

Selbekk mener Grøvan-siden har interesse av at Hareide fortsetter. Grøvan har lansert et forslag om at partiet bør fortsette i «konstruktiv opposisjon» med Erna Solberg (H) som statsminister.

– Grøvan driver også valgkamp for sitt alternativ. Det er en fordel for Grøvan at hans alternativ er det minst splittende og kan gjøre at man beholder Hareide som partileder, sier Selbekk.

Uten troverdighet

Selbekk mener det er svært vanskelig å se for seg at Hareide skal kunne fortsette som leder hvis blå side vinner.

– Han har lagt hele sin politiske prestisje og fremtid inn i dette spørsmålet. Jeg kan ikke se for meg hvordan han med troverdighet skal kunne sitte og forhandle med Frp om å sitte i den regjeringen, sier han.

– Hareide har brent bruene til regjeringen og vil trolig heller ikke ha tillit og troverdighet som forhandler fra dem som er på blå side i partiet, legger Selbekk til.

Statsviter og professor ved Universitet i Stavanger, Hilmar Rommetvedt, støtter analysen.

– Det vil være veldig problematisk om han skal stå i spissen for at KrF skal inn i den borgerlige regjeringen etter alt han har sagt og ment nå, sier han.

Avgjøres fredag

KrF samles til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen fredag for å avgjøre hvem partiet skal samarbeid med fremover.

Det er nå knyttet stor spenning til om Hareide kommer til å bruke sin tale på landsmøtet til å si at han går av hvis partiet går til høyre.

Tall fra de ekstraordinære fylkesårsmøtene tyder på blått flertall. Delegatene på landsmøtet har imidlertid ikke et bundet mandat og kan derfor stemme annerledes enn det de meldte fra om på fylkesårsmøtene.