Nye millioner eller karriereslutt for Tekno Odin?

En spent trener Øystein Tjomsland understreker at hestens helse kommer først. Uansett.

Det var på Klosterskogen Travbane i Skien i påsken at hele Trav-Norge holdt pusten. Tekno Odin, den 10-faldige millionæren og verdensrekordholderen, haltet av banen som storfavoritt i sin far Moe Odins Æresløp.

En seneskjedebetennelse viste seg å være årsaken, og topphesten ble satt på sidelinjen i sesongen han skulle jakte en historisk femte strake NM-tittel på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

– Tekno Odin hadde hatt problemer med seneskjeden i forkant av løpet på Klosterskogen i påsken, men hesten hadde vært behandlet. Oppvarmingen på løpsdagen var veldig bra, men da vi skulle dra til på slutten av løpet, mistet han spensten rett og slett. Da valgte jeg å ta ham ut av løpet, forteller hestens trener Øystein Tjomsland til Equus.

Sjanset med treningen

Etter behandling av skaden reiste Tekno Odin til Sverige hvor han skulle stå i avlstjeneste. Lange mosjonsturer i skogen og ingen belastning av betydning var oppskriften sommeren gjennom. I august vendte supertraveren tilbake til Norge, og Tjomsland valgte å trene hesten på sin sandbane på gården i Søgne. Et treningsopplegg som har fått topphester som Vestpol Faxen og Coktail Fortuna tilbake som vinnere etter alvorlige skader.

– Slik jeg så det var sjansen å få ham tilbake at han taklet å trene under sal i det dype sandsporet. Hadde han ikke tålt den belastningen har jeg vanskelig for å se at han kunne kommet tilbake i løpsbanen igjen, forklarer Tjomsland før han understreker.

– Vi har hele tiden hatt fokus på at dersom han under denne perioden viste tegn til smerte, så var det stopp. Det var både jeg og eierne veldig klare på. Tekno Odins helse kommer foran alt annet.

Løpssugen før comeback

Søndag gjør elitehesten comeback i løpsbanen på Sørlandets Travpark i jakten på karrierens 70. seier. To hurtigjobb for å preparere hesten for comebacket er unnagjort, det siste tirsdag denne uken.

– Det er alltid vanskelig å si om vi får ham tilbake til det ekstremnivået han har vist, men i baneøktene han har fått i det siste virker han akkurat like løpssugen som han har vært hele livet. Psykisk sett ser jeg ingen sperre for at han ikke skal komme tilbake igjen, men det er jo helsa som er avgjørende. Får han smerter under løpene, vil det selvsagt være karrierestopp for ham, forteller Tjomsland.

Ettertraktet avlshingst

Skulle løpskarrieren være over for Tekno Odin vil ikke den 10-faldige millionæren bli arbeidsledig. 9-åringen er nemlig svært ettertraktet som avlshingst og har allerede vist at han kan levere toppavkom i avlsboksen. I høst vant hans sønner Will Prinsen Norsk Travderby og Tekno Eld Svenskt Travkriterium, og det var med på ytterligere å øke interessen for Tekno Odins edle dråper. Superhingsten har totalt 109 svenskfødte avkom og 146 avkom født i Norge. Tekno Odin har i 2017 bedekt 25 norske hopper.