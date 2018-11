Ekskjærester sier de ble drapstruet

KRISTIANSAND: – Hun truet med å drepe meg. Det kom helt ut av det blå. Hun har «stalket» meg. Jeg håper bare at hun ikke slipper ut, sa en mann som hadde et forhold til tiltalte for noen år siden.

– Hun sa jeg måtte se meg over skulderen. At noen fulgte med på meg, sa en mann som ble sammen med kvinnen etter en ferietur for mange år siden.

Begge har anmeldt kvinnen for trusler. Ingen av anmeldelsene har resultert i noen straffereaksjon mot kvinnen, som ikke er dømt tidligere.

En tredje ekskjæreste ga et litt annet bilde av tiltalte.

– Jeg syntes at hun var en herlig dame. Men et forhold bygger på tillit. Så lenge hun ikke var ærlig med meg kunne ikke forholdet vare, sa en mann i slutten av 40-årene.

– Var redd for å miste meg

Ekskjærestene er tre av svært mange vitner påtalemyndigheten har bedt om å beskrive tiltalte som person i løpet av rettssaken i Kristiansand tingrett.

– Hun kunne være sinna, men jeg prøvde å glemme de hendelsene. Jeg har prøvd å være en god venn, sa mannen i 40-årene.

Han fortalte at forholdet tok slutt fordi kvinnen fortalte at hun hadde færre barn enn hun faktisk hadde.

– Hun forklarte det med at hun var redd for å miste meg, sa mannen.

Ble oppringt da 66-åring døde

Søndag 6. april 2014 ble han oppringt av tiltalte. Rundt klokka 16 denne dagen ble faren til to av tiltaltes barn funnet død på First Hotel i Kristiansand. Politiet mener han ble dopet ned og drept av tiltalte.

– Hun fortalte at de hadde funnet ham død på Caledonien, sa mannen.

Jacob Buchard

I avhør i 2016 har mannen sagt at han ble oppringt i 10–11-tida. I retten var han usikker på om samtalen fant sted på dette tidspunktet eller flere timer senere.

Politiet har ikke fått bekreftet når samtalen faktisk ble foretatt.

Ble oppringt av gråtende kamerat

En kamerat av mannen som ble funnet død i 2014, fortalte i retten at 66-åringen ringte ham nattestid og ga uttrykk for at han var livredd.

– Han gråt og fortalte at han ble truet av henne, sa mannen.

66-åringen anmeldte kvinnen i 2013, for å ha dopet ham ned og stjålet minibankkortet hans.

Tiltalte, som ikke ønsker å forklare seg i retten, nekter straffskyld for alt hun er tiltalt for.

Rettssaken, som varer til 24. januar, fortsetter til mandag.

