Kommune­direk­tøren sies opp

Tone Marie Nybø Solheim sies opp fra stillingen som kommunedirektør i Grimstad kommune.

Tone Marie Nybø Solheim Foto: Tore Meek / NTB scanpix

GRIMSTAD: Tone Marie Nybø Solheim sies opp fra stillingen som kommunedirektør i Grimstad kommune. Begrunnelsen for oppsigelsen er i samsvar med ordførerens innstilling.

Det melder Grimstad Adressetidende.

Vedtaket gjøres kjent for Nybø Solheim gjennom oppsigelsesbrev som overleveres personlig/ved rekommandert postsending. I tillegg underretter kommunens advokat, Anne Marie Due, Nybø Solheims advokat om oppsigelsen.

Det opplyser ordfører Beate Skretting til avisa torsdag kveld.

Brudd på anskaffelsesloven

Grimstad kommunestyre holdt i kveld et ekstraordinært møte i forbindelse med arbeidsforholdet til kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim. For en måned siden ble hun bedt om å gå av etter overskridende innkjøp.

Kommunestyret hadde mistillit til Solheim, og de rettet sterk kritikk mot henne på bakgrunn av brudd på anskaffelsesloven.

Fakta Dette er saken Flertallet i Grimstad kommunestyre (20 av 35) ba i september om at kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim går av. Bakgrunnen er den såkalte «Agenda Kaupang-saken», som handler om brudd på innkjøpsreglementet i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester. Konsulentene skulle hjelpe kommunen med innsparinger, men sluttsummen ble 35.000 kroner for høy. Solheim har beklaget overskridelsen, og har erkjent brudd på anskaffelsesloven. Brudd på innkjøpsreglementet er ikke nytt i Grimstad. Mellom 2012 og 2016 kjøpte kommunen private tjenester for nærmere 100 millioner kroner, og det ble slått fast brudd på lov om offentlige anskaffelser, i det som er kjent som «Helsekjøpsaken». Solheim ble ansatt som Grimstads første kvinnelige rådmann i 2016. Hun fungerer i jobben helt til hun formelt er avsagt. Det er ikke klart når dette vil skje.

Kunne fått millionpakke

Dersom partene hadde blitt enige om en sluttavtale, kunne den ha blitt på en drøy årslønn etter fratredelse for kommunedirektøren. Da måtte kommunen i så fall punget ut med godt over en million kroner. Kommunedirektøren har en årslønn på noe over 1,1 millioner kroner.

Nå som det endte med oppsigelse, kan neste kapittel bli arbeidsrettssak, eventuelt et forlik før partene møtes i retten.

