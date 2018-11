KRISTIANSAND: Forslaget kommer i forbindelse med en heftig debatt om hva politikerne i nye Kristiansand skal få i godtgjørelse.

– Dette er ikke et populærforslag der vi vil halvere lønna. Men lønnsnivået må ikke ese ut av kakeformen. Det blir fryktelig feil hvis vi setter et lønnsnivå som går utover det nivået som blir praktisert i Kristiansand i dag og som vil være milevis fra det som praktiseres i Søgne og Songdalen, sier Stian Storbukås (Frp), gruppeleder i Kristiansand og medlem av arbeidsutvalget for nye Kristiansand.

Der har man valgt å ta en ny runde om hva politikerne i nye Kristiansand skal ha i godtgjørelser. Forslaget som ligger på bordet er å ta utgangspunkt i en statsrådslønn (1,36 mill) og så får man en viss prosent av dette. Det vil gi ordførerlønn på 1,2 millioner, omtrent det samme som i dag.

– Å være ordfører eller varaordfører i en kommune er svært krevende. Mer krevende enn å være stortingsrepresentant, sier Johnny Greibesland (Sp), ordfører i Songdalen og leder for gruppa som har foreslått de nye godtgjørelsene.

Kjetil Reite

Nytt system

Frp foreslår en praksis der man tar utgangspunkt i lønna til en stortingsrepresentant. Med en slik ordning, vil politikerne i nye Kristiansand tjene mindre enn de gjør i dagens Kristiansand.

Da blir godtgjørelsene slik:

Ordfører: 1,1 mill. kr (ned 130.000 kr)

1,1 mill. kr (ned 130.000 kr) Varaordfører: 956.000 kr (ned 90.000 kr)

956.000 kr (ned 90.000 kr) Leder i by- og miljøutvalget: 430.000 kr (ned 32.000 kr)

430.000 kr (ned 32.000 kr) Leder i andre hovedutvalg: 258.000 kr (ned 19.000 kr)

258.000 kr (ned 19.000 kr) Medlem i by- og miljøutvalget: 258.000 kr (ned 19.000 kr)

258.000 kr (ned 19.000 kr) Medlem i formannskapet: 172.000 kr (ned 12.000 kr)

172.000 kr (ned 12.000 kr) Møtegodtgjørelse i bystyret: 2582 kr per møte (opp 100 kr)

Endringene betyr en nedgang på rundt ti prosent,

– Ordføreren i nye Kristiansand får en lønn på 1,1 million. Man må kunne gjøre en god jobb for den lønna. Kan man ikke det, får man bare tre til side og overlate plassen til noen med litt mer idealisme, sier Storbukås.

Ny runde

Godtgjørelsene for politikerne skulle egentlig fastsettes i et møte i fellesnemnda 27. november. Men trolig blir saken utsatt slik at man kan hente inn mer informasjon om nivået i andre kommuner.

Stian Storbukås selv er både gruppeleder og leder i by- og miljøutvalget. For det sistnevnte vervet får han 430.000 kroner i året.

– Jeg har godt betalt, men jobber antakelig mer enn det stillingsprosenten tilsier. Men det er ikke lønna som skal være motivasjonen, men et ønske om å forandre samfunnet. Man må finne et fornuftig nivå, og det blir helt feil å sammenligne med statsrådslønna, sier Storbukås.

Johnny Greibesland mener politikerne fortjener hver krone.

– Å være folkevalgt er et stort og viktig verv med mye ansvar. Det nivået vi har lagt opp til, er ikke grådig, men gir en kompensasjon for jobben. Bak hvert eneste møte ligger det mye arbeid med gruppemøte, lesing og kontakt med innbyggerne, sier han.