Grøvan vil ha Hareide som statsråd

Regjeringsforhandlingene på Hadeland nærmer seg slutten, melder NRK. Da vil kabalen over hvilke som skal bli statsråder komme.

Grøvan er KrFs parlamentariske nestleder. Under partiets strid om det skulle velge samarbeid med høyre- eller venstresiden, sto han for at partiet skulle fortsette i opposisjon. Han mener det ikke vil være noe i veien for Hareide å bli statsråd etter regjeringsforhandlingene, selv om han ikke fikk medhold for sitt syn i striden om hvilken retning partiet skulle ta. Grøvan mener Hareide la fram et alternativ om at partiet først skulle søke samarbeid med venstresiden.

– I det øyeblikket det skulle være en avklaring og vi eventuelt skal gå inn i en regjering, så er det etter mitt syn en ny situasjon. Også hans alternativ, som tapte den 2. november, hadde en formulering om at en først skulle gå til venstresiden. Så jeg oppfatter det som om at dersom dette skulle bli en realitet, så har han fullt ut en mulighet til å si at han velger å gå inn og gjøre en jobb for KrF på det grunnlaget som ligger der, sier Grøvan til NRK.

Hareide selv avviser at det er aktuelt for ham å påta seg en statsrådsjobb i en den nye regjeringen.