LINDESNES: – Det var en del ungdommer samlet på skolen, og en del fyrverkeri ble skutt opp. Jenta som ble skadd ringte sine foreldre som i sin tur ringte til oss. Hun er nå kjørt med ambulanse til sykehus for behandling, forteller operasjonsleder Knut Odde ved politiets operasjonssentral.

Fyr i hetta

Fredag kveld klokka 20.25 skrev operasjonssentralen på Twitter om hendelsen ved Øyslebø skole. Jenta i midten av tenårene fikk et skudd fra fyrverkeri fanget i hetta på klesplagget hun bar, og da det eksploderte ble hun brannskadd i nakke og øvre del av ryggen.

Politiet fikk kontakt med en person som erkjente å ha fyrt av fyrverkeriet. Foto: Jøran Fredheim

– Politiet kom til stedet hvor det var relativt god stemning. De kom i prat med flere ungdommer, og etter hvert tok en gutt steget fram og erkjente at det var han som hadde tent på fyrverkeriet som førte til skaden. Det ser foreløpig ut som dette har vært et uhell, og at det ikke var med hensikt hun ble truffet, sier Odde.

Ikke lov

Det har blitt opprettet sak på forholdet.

– Vi skriver 7. januar og det er ikke lenger lov å skyte opp fyrverkeri. Det er heller ikke lov for personer under 18 år å sende opp fyrverkeri uten at voksne er til stede. Det er det ikke noe som tyder på at har vært tilfelle her, sier operasjonsleder Odde.

Fædrelandsvennen får av tipser på stedet opplysning om at det fortsatt fyres av fyrverkeri rundt skolen etter at politiet har forlatt stedet fredag kveld.

Klokka 21.20 skriver også politet på Twitter om dette: «Politiet har mottatt ytterligere klager fra området om at det benyttes fyrverkeri. Dersom noen foreldre har mistanke om at deres ungdommer er ved skolen, er det fint om de tar en tur og sjekker hva de holder på med.»