– Jeg synes permisjonen er litt kort. Og jeg er for å dele den slik det passer familien best. Tredelingen passer ikke alle, sier Margrethe Kjær.

Aftenposten møter henne i Frognerparken i Oslo. Hun er ute på trilletur sammen med Julie Kvaal.

Kjær har planer om å gjøre det svært mange andre kvinner gjør: Ta noen måneder ekstra med ulønnet permisjon i tillegg til den lønnede. Hun gjør det blant annet fordi det er litt usikkert når det passer for barnefaren å ta ut fedrekvoten. Kvaal skal også ta ut litt ulønnet permisjon, men bare en svært kort periode.

– Det er for å få ting til å gå rundt før vi får barnehageplass, sier hun.

I fjor valgte nesten fem av ti kvinner å gjøre det samme. Og de var ikke bare hjemme en uke eller to. De var i gjennomsnitt hjemme uten lønn og foreldrepenger i 16,4 uker.

Tallene kommer frem i en helt ny undersøkelse foretatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet: foreldrepengeundersøkelsen.

Funnene er dårlig nytt for politikere som har antatt at økte fedrekvote automatisk medfører økt likestilling.

Mente det ville øke likestillingen

Et bredt flertall på Stortinget gikk våren 2018 inn for tredeling av permisjonen og økt fedrekvote. De beskrev det som «et viktig steg for å sikre reell likestilling av mor og far som omsorgspersoner».

«Flertallet peker også på at det at far tar en lengre del av permisjonen, betyr at mor kommer raskere tilbake i arbeid. Jo lenger en person er utenfor arbeidslivet, jo mer vil hun henge etter i lønnsutvikling. Slik vil en økt fedrekvote også bidra til at lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i samfunnet på sikt jevnes ut», sies det i innstillingen om saken.

Samtlige partier minus KrF omtalte økt fedrekvote som et likestillingstiltak.

De fikk rett i at fedrene etter endringen ville ta en større del av den lønnede permisjonen. De tar i hovedsak ut hele fedrekvoten på 15 uker.

Men kvinner tar altså ut en omtrent like lang ekstra ulønnet permisjon.

Forsker: Gir et mer nyansert bilde

Forsker Frøydis M. Bakken i Navs analyseseksjon er overrasket over funnene i undersøkelsen.

– Ja, jeg må kanskje si det. Det er en veldig kraftig økning. At halvparten av kvinnene oppgir at de tar ulønnet permisjon, er en ganske høy andel, sier hun.

Undersøkelsen er foretatt på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Bakken poengterer at når man ser helheten, lønnet og ulønnet permisjon under ett, får man er mer nyansert bilde av likestillingen.

– Da får man det totale bildet av hvordan mødre og fedre fordeler tiden de er borte fra arbeid når de får barn, sier hun.

I en artikkel om funnene i undersøkelsen i Arbeid og velferd nr. 1/2022, skriver hun følgende:

«I en likestillingskontekst trekker bruken av ulønnet permisjon i motsatt retning av det den økte fedrekvoten og tredelingen gjør. Dersom kvinner i større grad tar ulønnet permisjon og dermed vier seg i større grad til ulønnet omsorgsarbeid enn menn, vil dette bryte med målsettingen i familie- og likestillingspolitikken.»

Ulønnet omsorgsarbeid kan føre til at man mister retten til sykepenger, og mange kan få mindre pensjonsopptjening. I tillegg kan lengre avbrudd fra yrkesaktivitet kunne hemme lønnsvekst og kompetanseutvikling.

Slik ble tredelingen

Alle partier med unntak av KrF gikk inn for å øke fedrekvoten. Den ble økt fra 10 til 15 uker fra 1. juli 2018. Det skjedde ved at et bredt flertall på Stortinget gikk inn for denne tredeling av permisjonen:

15 uker (75 dager) av stønadsperioden ble forbeholdt far.

15 uker (75 dager) ble forbehold mor. Innbakt i disse er seks uker rett etter fødsel. Mor har i tillegg tre uker før fødsel.

Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og fars og mors kvote er trukket fra: 16 uker. Denne kvoten kan fordeles fritt.

Tallene ovenfor viser fordelingen av de 49 ukene med full lønn. Det er også mulig å velgere en lengre permisjon med 80 prosents lønn.

Tar ikke fedrene ut sin kvote, mister familien disse ukene. Tidligere undersøkelser har vist at fedre i all hovedsak tar ut den kvoten som er forbeholdt dem, og overlater resten til mor.

Også menn tar mer ulønnet permisjon

Det bekreftes i svarene fra Navs foreldrepengeundersøkelse.

Men en økende andel mødre tar altså i tillegg ut en lengre periode med ulønnet permisjon. Andelen har utviklet seg slik:

2008 : 18 prosent

2017 : 30 prosent

2021: 48 prosent

Fedre tar i langt mindre grad ulønnet permisjon. Men sammenligner man med 2017 har andelen også blant fedrene økt, fra 5 til 11 prosent. Fedre som tok ulønnet permisjon, tok i gjennomsnitt 11 uker i fjor.

Forskeren: Kan være flere forklaringer

– Hva kan være årsaken til at flere kvinner ønsker mer ulønnet permisjon?

– Jeg tenker at det kan være sammensatte årsaker. Når fedrekvoten er blitt 15 uker, er det mindre tid til fri fordeling. Felleskvoten er historisk lav. Det kan være en årsak. Det kan være et verdivalg: Kvinnene oppgir at de ønsker at barnet skal være hjemme lenger, og de ønsker å fortsette å amme. Det kan også være et velstandsvalg: De har råd til å være hjemme lenger, sier Bakken. Hun legger til at hun derfor ikke tror alt skyldes tredelingen.

Hun påpeker at tallene også viser at en økt andel fedre også tar ut mer ulønnet permisjon.

– Det er ikke lett å skylde på tredelingen når også fedre har en økning, sier hun.

Ifølge undersøkelsen tar stadig flere permisjon med full lønn. Det medfører i seg selv en kortere permisjon. Men ifølge artikkelen er økningen i ulønnet permisjon større enn at det kun kan forklares med dette.

Høyest andel i kvinneyrker

Ifølge undersøkelsen er andelen kvinner som tar ulønnet permisjon, høyest i typiske kvinneyrker og -næringer. Blant yrkene er det flest som tar ut ulønnet permisjon i disse:

barnehagelærer (64 prosent)

fysioterapeut (61 prosent)

grunnskolelærer (58 prosent)

sykepleier (57 prosent) .

Menn på arbeidsplasser med bare kvinner tok i større grad ut ulønnet permisjon enn menn på arbeidsplasser med flest kvinner, men noen menn.

Det er også noen geografiske forskjeller. Høyest andel kvinner som tar ut ulønnet permisjon, finner men i Rogaland og Vestland (begge 55 prosent) og Agder (53 prosent).

Kim Hong Luong jobber i barnehage og er ikke bekymret for å sende barnet sitt dit tidlig. Men hun tror mange andre har et annet syn på akkurat det. Foto: Dan P. Neegaard / Aftenposten

Skulle gjerne hatt mer permisjon

I løpet av en kort stund i Frognerparken møter Aftenposten mange mødre som tar ut ulønnet permisjon. Kim Hong Luong gjør det ikke, men det skyldes kun økonomiske årsaker. Barnefaren er student.

– Jeg skulle kunne ønske jeg kunne det, sier hun.

Hun tror mange tar lengre permisjon fordi de ikke vil ha barnet så tidlig i barnehage. Også hun er motstander av tredelingen.

– Jeg skulle ønske man kunne velge fordelingen av uker selv, sier hun.

Både menn og kvinner er i undersøkelsen spurt om hva de synes om lengden på fedre- og mødrekvoten og fellesdelen. Tallene som gjengis, er gjennomsnittstall:

Mødrene ønsker en fedrekvote på 11 uker.

Fedrene ønsker en fedrekvote på 15 uker.

Mødrene ønsker en mødrekvote på 33 uker.

Fedrene ønsker en mødrekvote på 29 uker.