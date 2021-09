VENNESLA: Det fremkommer av en pressemelding som kommunen sendte ut fredag ettermiddag.

I pressemeldingen står det blant annet:

«I Vennesla er smitten passert 515 tilfeller pr. 100.000 innbyggere. I Norge er samme tall 302 og for Agder 300. Det er viktig å redusere smittenivået og risikoen i noen uker til – inntil alle som skal vaksineres er vaksinert».

Torsdag skrev Fædrelandsvennen at smittetallene nå øker kraftig over hele Sørlandet. Så godt som samtlige kommuner er knallrøde på koronakartet.

– Smitten øker mye raskere enn ventet. Presset på kommunene som skal teste og drive smittesporing er stort, uttalte Anne-Sofie Syvertsen, fylkeslege i Agder.

Frem til høstferien

– Gult nivå betyr at langt færre barn og unge blir rammet hvis det kommer et smittetilfelle. Gult nivå vil redusere smittetrykk og smitte, men også sikre at barna kan gå på skolen. Vi ser at smitten den siste tiden har ført til enormt press på testing og på flere skoler må mange elever være hjemme i karantene mens de venter på testing, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalene i pressemeldingen.

Kriseledelsens viktigste begrunnelse for beslutningen «er at gult nivå vil sikre at flere elever kommer på skolen som vanlig».

Gult nivå innebærer at kohorter og delte friminutt blir gjeninnført og skal ifølge kommunen gjelde frem til høstferien i første omgang.

Barnehagene vil imidlertid fortsette på grønt nivå.

– Der er smittefaren minst, sykdomsfaren minst og smittetrykket lavt. Vi har kun ett tilfelle av smitte i en barnehage, skriver Vennesla kommune i pressemeldingen.

Begrenser ikke fritidsaktiviteter

Kriseledelsen og kommuneoverlegen vil ikke innføre begrensninger i fritidsaktiviteter eller sosial aktivitet utenom skoletiden.

– Nå er det alle oss andre sin tur til å hjelpe barn og unge, etter at de har hjulpet oss. De fleste voksne er nå vaksinerte. Nå må vi alle ta noen uker dugnad til for å redusere smittetrykk. Vi må gjøre den jobben for våre barn og unge til de barne- og ungdomsgruppene som også skal vaksineres, er vaksinert, sier ordfører Nils Olav Larsen i pressemeldingen.