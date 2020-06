Nabo tiltalt for vold etter guttestreker: Aktor krever fire måneders fengsel

Aktor Liv Jorunn Hovda i Kristiansand tingrett sammen med 13-åringens bistandsadvokat, Bjørge Usterud Tveito. Foto: Eivind Kristensen

Guttegjengen drev med leken «ring og spring». Det endte med at en 13-åring ble lagt i bakken av en voksen nabo. Mannen nekter for at han også slo gutten flere ganger i ansiktet, slik tiltalen mot ham lyder.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn