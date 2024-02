Det skriver Dagbladet.

– Tre dager blir en voldsom belastning. Viggo er klar over og forberedt på krysseksaminasjon fra blant annet Jan Helge Andersens forsvarer, sier advokat Brynjar Meling til avisen.

Han bistår Viggo Kristiansen.

Dagbladet har fått innsyn i den foreløpige oversikten over vitnene som vil bli ført i rettsaken mot Andersen.

Riksadvokaten har tiltalt Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som han ble frikjent for i 2001.

Det er satt av åtte uker til hovedforhandlingen i Sør-Rogaland tingrett som etter planen starter 15. april.

Etter den nye etterforskningen ble Viggo Kristiansen frikjent for drapet på Lena.

Jan Helge Andersen. Foto: Jacob J. Buchard

Jan Helge Andersen har i nye avhør fastholdt forklaringen han ga under rettssakene i 2001 og 2002.

Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den ene jenta og tvang Andersen til å drepe den andre.

– Kristiansens forklaring er naturligvis svært viktig for å opplyse saken best mulig, og jeg har forståelse for at påtalemyndigheten ønsker å avsette tre dager til hans forklaring, sier hans forsvarer Svein Holden til Dagbladet.