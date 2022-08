KRISTIANSAND: Tidligere lege ved Sørlandet sykehus, Jerlan Omarchanov, var tiltalt for brudd på helsepersonelloven etter å ha operert Svein Are Auestad ved sykehuset i Kristiansand i 2019.

Omarchanov var da blitt flyttet fra en overlegestilling ved sykehuset i Flekkefjord, der han jobbet i mange år, til et utdanningsløp og stilling som LIS-lege (lege i spesialisering) i ortopedi ved sykehuset i Kristiansand.

Forsvarer ba om frifinnelse

Auestad, som ble operert for en alvorlig kuttskade i tommelen, sliter fortsatt med sterke smerter og konsentrasjonsvansker etter operasjonen.

Saken mot legen var oppe i Agder tingrett i forrige uke, men Omarchanov møtte ikke opp i retten. Aktor Hans Olav Røyr ba om 18 dagers fengsel for legen. Omarchanovs forsvarer, Carl Henning Leknesund, ba om frifinnelse.

Agder tingrett har altså konkludert med frifinnelse.

– Jeg er tilfreds med resultatet av dommen og begrunnelsen for det. Det var i samsvar med det jeg argumenterte for og la ned påstand om i retten, sier Omarchanovs norske forsvarer Carl Henning Leknesund til Fædrelandsvennen.

Han forteller at han videreformidlet dommen til legens tyske forsvarer, som for tiden er på ferie.

– Utrolig trist

Auestad vitnet i straffesaken mot Omarchanov i forrige uke. Han var meget skuffet over utfallet da han snakket med Fædrelandsvennen onsdag.

– Jeg synes dommen er utrolig trist. Det er en dag som vil bli husket for at leger kan gjøre stort sett som de vil. Det tror jeg ikke legestanden vil synes er noe positivt å ta med seg, sier Auestad.

Han legger til at han håper politiet anker dommen.

Har opptrådt «uforsvarlig og uaktsomt»

I dommen fra Agder tingrett kommer det frem at retten ikke finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at den tiltalte legen utviste forsett.

«Retten viser til operasjonsbeskrivelsen fra tiltalte som er illustrerende for de tanker tiltalte hadde på handlingstidspunktet. Retten kan ikke se at tiltalte med viten og vilje utførte sitt arbeid i strid med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, eller at han anså dette for overveiende sannsynlig eller holdt forannevnte for mulig og likevel valgte å handle slik han gjorde», står det i dommen.

Det var Lister24 som omtalte dommen først.

Uenighet

Likevel er dommen tydelig på at legen har opptrådt uforsvarlig og uaktsomt.

Det samme har Statens helsetilsyn konkludert med.

I dommen kommer det frem at rettens dommerfullmektige Clara Chang mente at legen Jerlan Omarchanov hadde opptrådt grovt uaktsomt og kunne dømmes til straff.

Rettens to meddommere mente på sin side at det ikke ble bevist.

Kritikk av ledelsen ved sykehuset

I dommen kommer det også frem at retten mener ledelsen og avdelingsleder ved sykehuset burde fulgt tiltalte opp med samtaler, møter og skriftlige avtaler, slik at alle andre involverte overleger ble informert likt med hensyn til tiltaltes situasjon og eventuelle begrensninger.

Retten finner at sykehuset sterkt kan kritiseres for den vedvarende rutinesvikten og den mangelfulle rutinebeskrivelse som ledet til at legen fikk arbeide uten klare rammer og tydelige begrensninger, står det i dommen.

Flere av disse tingene mener retten unnskyldte den tiltalte legen og reduserte hans skyld alene i det han var tiltalt for.

«Rettens flertall mener det er vanskelig å se at tiltalte handlet svært klanderverdig og at det er grunnlag for sterk bebreidelse. Terskelen for ileggelse av straff bør være høy», heter det i dommen fra Agder tingrett.

Sykehuset informert om dommen

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehus HF forteller at sykehuset er blitt informert om frifinnelsen.

– Vi har blitt informert om frifinnelse. Ut over det har vi ingen kommentar, skriver Svendsen i en epost til Fædrelandsvennen.

– Hva tenker dere om kritikken (mot sykehusledelsen) som kommer frem i dommen?

– Sørlandet sykehus er ikke part i saken, og vi har dermed ikke sett selve dommen, svarer kommunikasjonsdirektøren.