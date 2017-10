Fire av NSBs ruter nede – har ikke nok busser til å frakte alle passasjerene

Rutene mellom Kristiansand og Nelaug, Nordagutu og Skien og Jevnaker og Hval, er nede på grunn av manglende strømtilførsel og vann på sporene. I tillegg er Bergensbanen stengt som følge av masseutglidning av jordmasser.

– Passasjerene må ta buss i mellomtiden. Vi er midt i høstferien nå, og har for øyeblikket ikke nok busser for alle de reisende. For våre reisende er dette veldig trist, og vi jobber på spreng for å få nok busser, sier Håkon Myhre, pressetalsperson i NSB.

Myhre legger til at det er problemer med strømtilførselen flere steder i landet på grunn av værsituasjonen de siste dagene. Det er Banenor som jobber med å reparere sporene, men det er for tidlig å anslå når rutene vil gå som vanlig igjen.

– Vi regner med at det tar en del tid. Vi oppfordrer reisende til å sjekke NSB-appen, så de kan holde seg oppdatert på situasjonen, sier Randi Folke Olsen, pressevakt i Banenor.