Ti etterforskere jobber med forsvinningen

KRISTIANSAND: – Det er ennå uavklart hva som er årsaken til at hun er borte, sier Kjell Erik Eriksen, etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon.

Ti etterforskere jobber med å finne ut hva som har skjedd med savnede Aud Turid Håland (59).

Sist observert ved Slottet

Hun ble sist observert ved Slottet i Kvadraturen klokka 01.22 natt til søndag. Noe før dette fanget overvåkningskameraet på Circle K-stasjonen, som ligger i østgående kjøreretning, på Vesterveien henne inn.

Håland ble meldt savnet av sin familie søndag.

Natt til mandag søkte politipatruljer etter henne. Mandag morgen ble mannskap fra Røde Kors, Rovernes Beredskapsstyrke, hundepatruljer og politihelikopteret satt inn i søket. Senere deltok også 30 soldater fra Heimevernet i letingen.

Etter å ha peilet mobiltelefonen til den savnede kvinnen, ble det mandag kveld startet et søk i området Sødal/Kokleheia.

Natt til tirsdag ble områder i Kvadraturen, på Lund, på Gimlemoen, på Sødal og på Eg gjennomsøkt av letemannskaper uten resultat.

Verifiserer opplysninger

Kjell Erik Eriksen sier at mye av etterforskningsarbeidet handler om å verifisere informasjon basert på tips fra publikum.

– Etterforskerne kvalitetssikrer informasjonen, slik at vi kan jobbe ut fra sikre opplysninger. Hvis vi får et tips om at hun ble observert, må vi finne ut om det var henne eller om det bare var en person som lignet. Dette er arbeidskrevende, forteller han.

– Vi er interessert i alle typer tips. Folk må ikke være redde for å ringe inn tips til operasjonssentralen, understreker Eriksen.

– Jobber ut fra alle teorier

Etterforskningslederen forklarer at det nå jobbes ut fra all mulige teorier om hva som kan ha skjedd.

– Vi holder alle muligheter åpne. Men så langt er det ingen indikasjoner på at det kan ha skjedd noe kriminelt, påpeker han.

Det arbeides blant annet med å finne ut om kvinnen på noe tidspunkt kan ha benyttet kollektivtrafikk.

Nye mannskaper

Tirsdag formiddag kalles det inn nye mannskaper for å fortsette letingen etter den savnede.

– Vi fortsetter søket med uforminsket styrke. Nye letemannskaper vil tildeles nye søketeiger. Det vil trolig bli gjort søk østover i byen – blant annet i området rundt Sødal, opplyser Øystein Homme, innsatsleder ved Agder politidistrikt.

– Mange frivillige har så langt gjort en kjempeinnsats for å finne kvinnen, skryter Homme.

Det er noe uklart om politihelikopteret skal delta i søk tirsdag.

Beskrivelse av den savnede

Aud Turid Håland er 180 centimeter høy, og beskrives som stor og kraftig. Da hun forsvant, hadde hun trolig på seg en sort jakke med en gul refleksvest utenpå, sort penbukse, joggesko og et pannebånd. Kvinnen har kort, grått hår og en lutende, framoverbøyd gange.

Hun ble meldt savnet av pårørende søndag.

Politiet er svært interessert i tips i saken, ring 02800 hvis du har gjort observasjoner.

Denne saken oppdateres.