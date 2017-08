Politiloggen 6. august

KRISTIANSAND: Promillekjøring

05.51: En bilist ble stoppet på E 18 ved Vige. Vedkommende var beruset, og blåste til 0,68 i promille. Førerkortet ble beslaglagt.

KRISTIANSAND: Førerkortbeslag

02.56: En bilfører ble stoppet på Mosby, mistenkt for kjøring i ruset tilstand. Vedkommende ble fremstilt for blodprøve, og fikk førerkortet beslaglagt.

KRISTIANSAND: Ble frastjålet sekk

02.20: En person ble frastjålet en stor tursekk ved Stener Heyerdals park. Vedkommende er avhørt og har gitt en beskrivelse til politiet.

02.00: Båtkontroll

02.00: Det ble avholdt kontroll på sjøen i Risør, Tvedstrand og Arendal. 103 ble kontrollert.

To er anmeldt for å ha kjørt båt i beruset tilstand. I tillegg ble det delt ut tre gebyrer for manglende bruk av vest, samt ett gebyr for manglende bruk av lanterne.

MANDAL: Kjørte båt i påvirket tilstand

00.09: En mann er anmeldt for å ha kjørt båt i påvirket tilstand.

ARENDAL: Trafikkulykke

23.30: Tre personer ble skadet etter en trafikkulykke på E 18 ved Longum. Les egen sak.