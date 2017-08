SIRDAL: Klokken 14.37 opplyser Vegtrafikksentralen for Sør-Norge at ei steinblokk har rast ut i veien ved Gåsehellertunnelen, sør for Tonstad.

– Det er redusert fremkommelighet på stedet. Entreprenørvakta er på vei ut for å rydde opp, opplyser Vegtrafikksentralen.

Det har tidligere gått flere ras i det samme området. Blant annet var veien stengt flere dager da det gikk et ras i november 2015.

