Strammer inn på elgjakta på grunn av korona – det skaper reak­sjoner

Illustrasjonsbilde. Foto: Paul Kleiven/NTB

Jaktlag i Arendal og Froland bes følge lokale koronaforskrifter under elgjakta. De er uenige om elgjakt er et privat eller offentlig arrangement. Fylkeslegen mener smittefaren under jakt er lav.

