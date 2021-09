AGDER: – De mengdene vi har funnet her nå, er helt utrolig, sier den anerkjente artsfiskeren og bloggeren Asgeir Alvestad til Fædrelandsvennen.

Han har den siste tiden fått rundt 30 dvergfjesing på kroken langs strendene ved Sjøsanden i Mandal. Noen av dem helt inne på 20 centimeter grunt vann.

Fisken ansees for å være den mest giftige fiskearten i Nord-Europa.

– Jeg vil tro at Sjøsanden og strendene rundt er episenteret, men sjansen for at den befinner seg andre steder på Sørlandet er relativt stor, sier han og legger til:

– Den blir ikke så mye større enn 12–14 centimeter, og har litt andre farger enn den vanlige fjesingen. Samtidig har den en cocktail av gift i piggene sine, som kan gjøre stor skade.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Mer giftig enn et hoggorm-bitt

Kommuneoverlege i Lindesnes, Viggo Lutcherath, sier et stikk fra dvergfjesingen er karakterisert som mer giftig enn det å bli bitt av hoggorm.

– Den er ganske giftig da. Det er meget sjeldent at den tar liv, har jeg forstått. Det er likevel utrolig smertefullt og gir kraftige hevelser, sier kommuneoverlegen.

Dvergfjesingen har flere pigger langs ryggfinnen og finnen over hodet.

Den vanligste årsaken til å bli stukket, er at folk tråkker på fisken som gjemmer seg nedi sanda på dagtid.

– Dette er ikke noe er som ønskelig at vi skulle få, men det kan være en konsekvens av at vi får et varmere klima, sier Lutcherath.

Han sier nå at folk må ta sine forholdsregler når man skal bade og risikerer å støte på den - blant annet ved bruk av badesko.

Kommuneoverlegen har varslet Havforskningsinstituttet og statsforvalteren for en kartlegging av omfanget langs kysten på Sørlandet.

Innlagt på sykehus

Den 30. august var Ingunn Josdal fra Mandal på Sjøsanden for å fiske havabbor.

I stedet fikk hun en liten fjesing på kroken - trodde hun.

Da hun ble stukket av den ene piggen i det hun skulle fjerne fisken fra kroken, opplevde hun en smerte hun aldri hadde opplevd tidligere. Det viste seg at det var en dvergfjesing hun hadde fisket opp fra stranda.

– Tenk hvis det hadde vært noen barn som ble stukket, sier Josdal til Fædrelandsvennen.

Hun kom seg etter hver til legevakten i Mandal, før hun ble henvist til sykehuset i Kristiansand.

En drøy måned senere er hun innlagt på Rikshospitalet i Oslo, hvor hun har gjennomgått flere mindre operasjoner i hånda.

– Jeg har vært veldig syk, og det har vist seg vanskelig å få ut giften av hånden - i tillegg til infeksjoner, sier hun.

Josdal sier hun normalt sett tåler mye, men at dette var ulikt noe annet hun har vært med på.

– Skadelig for turistnæringen

Ettersom fisken er såpass giftig, mener artsfisker Alvestad at det er skadelig for turistnæringen når den oppdages lengre sør i Europa.

Han tror ikke det noe å gjøre med at arten nå har nådd sørlandskysten.

– De dvergfjesingene jeg har fått har en størrelse som indikerer at de er over fem år gamle - så de har trolig vært her en stund allerede og formert seg flere ganger, sier Alvestad.

Han påpeker at han på to fiskedager fikk mer dvergfjesing enn det som blir oppdaget i Danmark på ett år.

Nå er han spent på hvor stor utbredelsen viser seg å være.

På sin egen blogg, omtaler Alvestad funnene som en sensasjon.