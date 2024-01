– Meteorologene har meldt kraftig vind og snøfokk i Agder de neste par dagene, noe som gjør det svært krevende å ferdes på veiene. Med kraftig snøfokk vil sikten bli dårlig og desto større fare for ulykker. Store snømengder i og langs veiene har allerede ført til at mange privatbilister og vogntog har kjørt seg fast og det er svært lang ventetid på veihjelp. Vi oppfordrer derfor folk som ikke har helt nødvendig ærend, om å la bilen stå, sier avsnittsleder ved politiets operasjonssentral i Agder, John Repstad i en pressemelding.

Politiet, fylkeskommunen og veimyndighetene har hatt flere møter tirdag om situasjonen i Agder.

De største problemene har vært på E18 mellom Lillesand og Grimstad. Veien ble først stengt i østgående retning ved Gaupemyrkrysset i Lillesand.

Det har vært store problemer på E18 mellom Lillesand og Grimstad tirsdag. Foto: Tormod Flem Vegge

Vogntog sto fast

Årsaken var at flere vogntog sto fast. Klokka 12.30 gikk trafikken igjen, men politiet advarte mot vanskelige kjøreforhold.

Det samme gjorde Vegtrafikksentralen.

– Det er fortsatt krevende kjøreforhold. Det er nedsatt sikt, mye nedbør og vind. Vurder om kjøreturen er absolutt nødvendig i dag, meldte de ved 13-tiden.

Problemene har først og fremst vært knyttet til av- og påkjøringsrampene til E18.

– Stanser i tunneler

Rett før klokka 14 kom det melding om at 10–15 biler hadde kjørt seg fast på avkjøringsrampen ved Kjerlingland i Lillesand. Ved 14.30-tiden er bilene fjernet, men det er fortsatt mye snø på stedet.

– Statens vegvesen melder at flere bilister stanser i tunneler for å fjerne snø fra bilene. Dette har skapt farlige situasjoner og politiet henstiller alle bilister til å unngå stans i tunnelene. Dersom dette fortsetter kan det i ytterste konsekvens medføre at tunneler blir stengt for å ivareta sikkerheten, opplyser Repstad videre.

Oppdateres