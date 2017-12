Mange kvinner på Stortinget har opplevd seksuell trakassering

Tre av fire kvinnelige stortingsrepresentanter, 53 av 69, har svart på undersøkelsen som NRK har gjennomført.

Over halvparten, 29 kvinner, svarer at de har opplevd seksuell trakassering, og av disse svarer 86 prosent (25 kvinner) at dette har skjedd i forbindelse med politisk arbeid.

– Jeg synes det er forferdelig trist, men jeg er ikke overrasket, sier Høyres kvinnepolitiske talsperson Tina Bru.

Den seksuelle trakasseringen består blant annet i beføling av kjønnsorganer, beføling av bryster, klyping i rumpa, tvangskyssing og seksuelle hentydninger både i direkte tale og via tekstmeldinger.

Anniken Huitfeldt, kvinnepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, tror menn har en høyere terskel for å trakassere kvinnelige stortingspolitikere enn andre kvinner.

– Men vi ser at tallene er høye også for politikere, konstaterer hun.

22 av de 29 kvinnelige stortingsrepresentantene som sier de har opplevd seksuell trakassering, sier det dreier seg om seksuelle kommentarer, mens 18 sier de har opplevd en fysisk form for uønsket seksuell oppmerksomhet.

En av stortingsrepresentantene forteller at hun måtte få hjelp av en mannlig kollega for å stoppe en pågående og beruset kollega, mens en annen slår fast at det nærmest har vært en tradisjon at eldre mannlige partikollegaer misbruker makten sin til å ligge med yngre kvinner.