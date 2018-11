KRISTIANSAND: – Det er jo selvsagt hyggelig, og sier mye om hvor raus og flott partileder vi har, og som jeg setter stor pris på, skriver Ropstad i en sms til Fædrelandsvennen fredag kveld.

Knut Arild Hareide sa fredag til Fædrelandsvennen at han mener Ropstad bør overta som leder.

– Jeg ser at han har alt som skal til for å bli partileder, så er det partiet som naturligvis skal føre den type valg og prosesser. Men jeg mener at nettopp det at han har vært så tydelig gjør at han er godt egnet, sa Hareide.

Kristin Ellefsen

Vil få spørsmål

Knut Arild Hareide kommer til å bli sittende som partileder fram til KrF har gått inn i dagens regjering. Valgkomiteen i KrF har allerede begynt å forberede seg på en situasjon der Hareide trekker seg.

– Vi kommer til å ha kontakt med navn vi har fått spilt inn og avklare med de, sier Solveig Ege Tengesdal, leder av valgkomiteen i KrF.

Hun regner med at aktuelle lederkandidater vil bli kontaktet i desember og januar.

Kommenterer ikke

Kjell Ingolf Ropstad har til nå ikke ønsket å kommentere hvor vidt han er interessert i å stille til valg som ny leder.

Det gjør han ikke denne gangen heller.

– Jeg har fullt fokus på sonderinger for å få mest mulig gjennomslag for KrFs politikk. Lederspørsmål er ikke aktuelt før vi eventuelt kommer i havn med en regjeringsplattform, og da vil partiets organer håndtere det, skriver Ropstad.

KrFs ordinære landsmøte blir holdt i april.