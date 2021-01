Drapsdømt siktet for ny vold – fengslet i fire uker

Kristiansand tingrett har varetektsfengslet 41-åringen i fire uker på gjentakelsesfare. Foto: Kristin Ellefsen

I 2005 ble mannen dømt til tolv års forvaring for drap på kjæresten. Ett knapt år etter at 41-åringen ble prøveløslatt er han siktet for vold mot en kvinne han har vært samboer med.

