I fjor syklet han Nordkapp-Lindesnes. Nå ror han i trebåt motsatt vei

På sykkelturen fra Nordkapp til Lindesnes ble det så knapt med kystkultur at Bjarte Vestøl like godt kjøpte seg en tradisjonsbåt for å ro mot nord igjen. Den enorme roturen er trolig kun gjennomført av to andre nordmenn tidligere.