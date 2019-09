Kroodden-utbyggingen: Vil avvikle samarbeidsavtale for 27 millioner

KRISTIANSAND: – Vi ga et lavere tilbud før sommeren, som ikke ble akseptert. Saken ble diskutert i kommunalutvalget, der forhandlingsutvalget gikk inn og landet det siste tilbudet. Dette var innenfor rammene som vår advokat mente var akseptable, sier Ragnar Evensen, rådmann i Kristiansand kommune, til Fædrelandsvennen.

De private selskapene ble tilbudt 27 millioner kroner av Kristiansand kommune for å avvikle samarbeidsavtalen om Kroodden-utbyggingen. Evensen bekrefter at tilbudet er akseptert.

Politikerne Grete Kvelland Skaara (KrF), Renate Hægeland (H) og Trond Blattmann (Ap) satt i forhandlingsutvalget.

Behandles i september

Området på Kroodden, hvor det potensielt kan bygges 900 boliger, eies av Kristiansand kommune, tre private selskap (se faktaboks) samt en del private grunneiere.

I februar stemte bystyret for at kommunens arealer skulle bli lagt ut for salg på det åpne markedet. Dette skjedde etter at de private selskapene ønsket å selge seg ut av prosjektet.

Først i august har partene kommet til enighet om å avslutte samarbeidet.

Saken skal behandles i et ekstraordinært møte i kommunalutvalget 11. september, der rådmannens innstilling er å vedta løsningen som har kommet ut av forhandlingene.

Grytting, Jan

Ønsket avvikling

Samarbeidet mellom Kristiansand kommune og de tre selskapene ble etablert i 2007. Avtalen besto av flere alternativer for området, som er regulert for boligutbygging. Enten skulle man videreutvikle det sammen, eller legge det ut for salg.

Evensen opplyser at de tre selskapene ønsket å bli løst fra avtalen før et salg.

Før sommeren kom kommunen med et tilbud på 20 millioner, noe som ikke ble akseptert. Selskapene kom med et mottilbud i et forhandlingsmøte 12. august på 35 millioner kroner.

Det nye tilbudet på gevinstutbetalingen innebærer også at noe av arealet overskjøtes til Kristiansand kommune. Tilbudet ble akseptert i august.

Fakta: Utbygging av Kroodden Etter at forsvaret avviklet sin aktivitet på Møvik, har kommunen engasjert seg for å få bygd boliger på Kroodden. I 2007 inngikk kommunen en avtale med Repstad Utvikling (Torleif Repstad), Sag Utvikling (Gudmund Sagen) og Byggmo Eiendom (Terje Rom, Odd Atle Gundersen, Janne Storm Pettersen m.fl.). De skulle utvikle området sammen. Så skulle de enten selge seg ut eller bygge det ut sammen. Da de private ønsket å selge, gikk kommunen med på det. Det ble flertall i bystyret for å selge kommunens områder. Partene har forhandlet om å avvikle samarbeidsavtalen, ettersom de private har ønsket å bli løst ut før salget. Selskapene er tilbudt en gevinstutbetaling på 27 millioner kroner, mot at deler av arealet overskjøtes til Kristiansand kommune. Tilbudet ble akseptert i august, men saken skal behandles i kommunalutvalget 11. september. Området er delt i to, med en utbygging nord for Vågsbygdveien og et sør for Vågsbygdveien. Kun den nordlige delen (opptil 570 boliger) kan bygges nå.

Salgsplaner

Om kommunalutvalget stemmer for forslaget, vil finansieringen bli lagt fram for bystyret. Planen er å selge området videre til en privat utbygger for å få i gang utbyggingen.

– Så sant det ikke skjer noen endringer, er det fremdeles vår oppgave å selge området, sier Evensen.

Administrasjonen i Kristiansand kommune har anslått at kommunen kan få mellom 100–200 millioner for sin andel i Kroodden. Kommunen har til nå brukt 33 millioner for å utvikle området.