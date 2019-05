Kraftig jordskjelv i Peru

Skjelvet ble utløst 18 mil øst for byen Moyobamba søndag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

US Geological Survey anslår at jordskjelvet hadde en styrke på 8,0, mens peruanske myndigheters målinger tyder på at styrken var 7,2.

Så langt er det ikke kommet meldinger om materielle ødeleggelser eller personskader. Regjeringen i Peru skriver på Twitter at rystelsene var merkbare i hovedstaden Lima.

Skjelvet ble utløst drøye 100 kilometer under jordoverflaten. Vanligvis vil jordskjelv som er grunnere enn dette, føre til større ødeleggelser.