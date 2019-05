Dobbeltdrapssiktet (15) avhørt uten forsvarer: Riksadvokaten mener politiet brøt tjenesteplikten grovt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener to etterforskningsledere er skyldig i grovt brudd på tjenesteplikten etter at de besluttet at avhøret av den dobbeltdrapssiktede 15-åringen skulle fortsette uten forsvarer. De straffes imidlertid ikke.