BYGLAND: Det var Setesdølen som omtalte dødsfallet først lørdag ettermiddag.

Operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt opplyser at politiet ble tilkalt, men at dødsfallet er helserelatert.

Rygg Langerak var ute og gikk tur torsdag kveld, men kom aldri tilbake. Han ble ifølge Repstad funnet i skogen ikke langt unna riksvei 9 ved Longerak nord for Byglandsfjord.

I en nekrolog i avisa Setesdølen, skriver redaktør Sigurd Haugsgjerd at meldingen kom som et sjokk på alle som kjente den tidligere ordføreren.

Leiv Rygg Langerak var ordfører for Senterpartiet i to perioder fra 2011 til 2019. Han etterlater seg kone, en voksen datter og et barnebarn.