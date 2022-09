KRISTIANSAND: «Som tidligere meldt mangler stupetårnene i Bertesbukta rustbeskyttelse. Dette skal nå rettes og stupetårnene blir utilgjengelig i cirka to måneder fra 16. september», skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider torsdag.

Omfattende prosess

Fædrelandsvennen kunne i sommer fortelle at det ferske stupeanlegget på Lund hadde begynt å ruste. Dette utgjorde ifølge anleggsleder Petter Hedland i Repstad Anlegg imidlertid ingen sikkerhetsrisiko, og dermed valgte man å vente til etter badesesongen med å utbedre feilen.

Her kan man se noe av rusten på stupetårnene. Foto: Kristiansand kommune

– Vi har nå fått en tidsplan fra entreprenøren som tar fullt ut ansvar for å rette opp i feilen, noe som er en omfattende prosess, sier prosjektleder Helmer Espeland i parkvesenet til kommunens hjemmeside.

Må demonteres

– Kort fortalt må stupetårnene demonteres og sendes til verksted for sandblåsing, rustbeskyttelse og ny lakkering, forklarer han.

Dette betyr at siste stupedag i Bertes blir torsdag 15. september. Deretter stenges anlegget. Fredag 16. september starter arbeidene med å demontere stupetårnene og mandag 19. september kommer det mobilkran.

– For publikum betyr dette at omtrent samme område som sist blir stengt av. Hele prosessen med demontering, ny overflatebehandling og montering vil ta cirka to måneder, uttaler Espeland.