Kontakt «gravegruppa»

For å finne de beste historiene ønsker vi innspill fra dem som bor i landsdelen, og som har noe å fortelle. Derfor ønsker vi tips om hva vi bør undersøke og skrive om.

Alle henvendelser er underlagt kildevern. Det betyr at opplysninger vi får behandles konfidensielt og at hvem som har gitt opplysninger ikke blir oppgitt uten at det er avtalt på forhånd.

«Gravegruppa» består av:

Roald Ankersen

Epost: roald.ankersen@fvn.no

Kryptert epost: roald.ankersen@protonmail.com

Telefon: 908 32 117

Signal mobilapp: 908 32 117

Connie Bentzrud

Epost: connie.bentzrud@fvn.no

Telefon: 906 26 891

Signal mobilapp: 906 26 891

Tarjei Leer-Salvesen

Epost: tarjei.leer-salvesen@fvn.no

Kryptert epost: tarjei@protonmail.com

Epost med støtte for PGP-nøkkelkryptering: tarjei@leer-salvesen.no

Telefon: 924 29 935

Signal mobilapp: 924 29 935

Sondre Zachariassen

Epost: sondre.zachariassen@fvn.no

Kryptert epost: sondre.zachariassen@protonmail.com

Telefon: 952 03 712

Signal mobilapp: 952 03 712

Slik tipser du oss sikkert

Signal mobilapp: Kryptert sms og mulighet for kryptert telefoni. Den er gratis og fungerer på både Android- og IOS-telefoner.

Protonmail: Enkel, gratis og brukervennlig epost-tjeneste som er fullkryptert dersom både avsender og mottaker benytter Protonmail.

Kryptere enkelt-eposter fra ordinære adresse: Bruk PGP-nøkkelkryptering. Avsender og mottaker utveksler «public key», mens man bruker en annen krypteringsnøkkel («private key») til å åpne og lese epostene.

Vi arbeider med å utvikle en «SecureDrop» tipsløsning som er fullstendig anonym. Instruksjoner for bruk av denne blir publisert her i løpet av kort tid.