Rasutsatt vei åpner etter sju måneders sikringsarbeid

MARNARDAL: Veistrekningen mellom Stredefjellet og Eldalen på fylkesvei 455 har vært periodevis stengt for trafikk etter at arbeidet med å rassikre strekningen startet 30. januar i år. I nesten to måneder i februar og mars var strekningen stengt for all trafikk.

Sju måneder senere blir veistrekningen åpnet fredag 1. september, melder Statens vegvesen. De opplyser at åpningen skjer tidligere enn planlagt.

Rettet ut 180-graderssving

Prosjektleder Inger Ann Fidjestøl i Vegvesenet opplyser i en pressemelding at arbeidet skal gjøre fylkesveien mer rassikker, i tillegg til at noen av svingene langs Mannflåvannet er blitt rettet ut.

– Spesielt har 180-graderssvingen ved Neset blitt merkbart bedre for trafikantene. Vegen flyttes tre meter ut fra fjellveggen på en ny fylling i Mannflåvannet, for å etablere fanggrøft for is mellom veg og fjellskjæring, sier Fidjestøl i pressemeldingen.

Det er TT Anlegg som har utført arbeidet, som har hatt en kontraktssum på i overkant av 17 millioner kroner.