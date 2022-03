Med knappeste margin stemte et flertall for at Vennesla-investor Tore Gustav Drivenes kan starte planlegging av et stort aktivitetssenter i Sørlandsparken.

KRISTIANSAND: – Vi i Frp sier ja til næringsliv, og er verken redde for konkurranse, et bredere tilbud i Sørlandsparken eller nye typer tjenester. Noen representanter leter etter grunner til å si nei, i Frp gjør vi det motsatte, sa Andreas R.K. Jakobsen i by- og stedsutviklingsutvalget torsdag.

Med seks (Frp, H, KrF, Sp, Dem, uavh.) mot fem stemmer (to fra SV, to fra MDG, V) sa utvalget ja til at God Driv AS kan starte arbeidet med en reguleringsplan.

Aktivitetssenteret skal ligge på tomta mellom Sørlandshallen og Scandic-hotellet, der det tidligere var planlagt akvarium.

Her ses tomta, markert med rød strek, mellom Sørlandshallen og Scandic Sørlandet. Foto: Kristiansand kommune

– Åpenbart i strid

Blant aktuelle aktiviteter er padeltennis, lekeland og trampolinepark, med felles garderobe, resepsjon og publikumsarealer. Nærhet til dyreparken er viktig.

– Det finnes noe tilsvarende dette i utlandet, men ikke i Norge, uttalte investor Tore Gustav Drivenes til Fædrelandsvennen i forrige uke.

Eiendomsselskapet hans har fremmet et planinitiativ til kommunen. Senteret, som skal være en regional destinasjon for trening, sport og moro, har en gulvflate på hele 13.000 kvadratmeter.

Men rent prinsipielt er etableringen slett ingen rusletur i næringsparken.

– For oss er det klokkeklart og åpenbart i strid med vedtatte planer og politikk. Sier vi ja til dette vil det i praksis være fritt fram for alle som ønsker å etablere besøksintensiv, tjenesteytende virksomhet i Sørlandsparken, sa Robin Hansson (SV).

– Spennende

Bystyret i Kristiansand vedtok nemlig i 2015 en rekke prinsipper for videre utvikling av Sørlandsparken. De ønsket ikke frislipp av funksjoner man heller kan ha i bydelssentrene og Kvadraturen, for å unngå at folk må bruke bilen overalt.

Christine Alveberg (V) stemte for administrasjonens forslag, nemlig å stanse planinitiativet. Foto: Jacob J. Buchard (arkivfoto)

– Det er et spennende konsept, men vi opplever at det vil være en uthuling av planen hvis vi vedtar dette. Hvordan skal vi klare å si nei til andre som vil etablere kino eller andre aktivitetstilbud vi bevisst har vedtatt at vi ikke ønsker der ute, spurte Christine Alveberg (V).

Etter voteringen anket mindretallet saken til formannskapet, som dermed får den til behandling på sitt bord.

– Personlig synes jeg dette er et godt forslag. Det ligger ved travpark, idrettshall, dyrepark og alt mulig. Her får Kristiansand virkelig et senter for opplevelse, for mange årsklasser og kategorier, mente Helge Reisvoll (H).

– Vi ønsker verken kino eller helsetjenester i Sørlandsparken, men vi oppfatter ikke dette prosjektet som noe sånn. Vi synes det er spennende, og finner ikke så mange plasser vi kan lokalisere så store prosjekter, sa Hans Petter Horve (Sp).

Den skogkledde tomta tilhører i dag Kristiansand Næringsselskap, og er regulert til forretning/kontor/allmennyttig formål.