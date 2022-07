FHI-overlege Preben Aavitsland sier at stenging av skolen under koronapandemien var en tabbe og mener det skapte falsk frykt overfor barn.

– Det å stenge skolene var en tabbe og skulle ikke vært gjort. Det var ikke nødvendig, sier Aavitsland til NRK.

Han sier at det bidro til å skape et inntrykk av at koronaviruset var farlig for barn.

– Det er veldig få barn som er blitt alvorlig syke av viruset, understreker overlegen.

Aavitsland påpeker at Folkehelseinstituttet (FHI) var stort sett mot stenging av skolen under det meste av pandemien, og sier det var en kamp fra FHIs side for at det ikke skulle skje.

Han sier flere kommuner og Helsedirektoratet var mer ivrige for stenging av skolene. Konsekvensene har vært store, ifølge overlegen.

– Flere steder i verden har det vært lav terskel for å stenge skolene. Det vi ser nå er at barn nede i to- til treårsalderen går med munnbind, eller skal bli vaksinert, sier Aavitsland.

– I FHI har vi hele tiden ment at de som rammes minst ikke burde lide mest, sier han videre.

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet avviser kritikken. Han holder fast ved at det var nødvendig å stenge skolene for å redusere smittespredningen.

– Jeg tror de fleste er enige i at hvis målet var å få kontroll på pandemien og begrense smitten raskt, så er nedstenging et effektivt tiltak, sier han til NRK.

– Det er rett og slett fordi det tar ned mobiliteten til alle i samfunnet, legger han til.