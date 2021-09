Forsvarer Arvid Sjødin mener Birgittes foreldre opprettholder drapsmistanken mot fetteren

– Det er uhørt at Birgitte sine foreldre fortsatt opprettholder mistanken mot fetteren, sier Arvid Sjødin til Aftenbladet.

Erstatningskrav på 100.000 kroner

Fredag sa foreldrene til Birgitte Tengs sin bistandsadvokat, Erik Lea, Aftenbladet at foreldrene til Birgitte Tengs hadde begynt å revurdere sitt tidligere standpunkt.

– Mine klienter har hele tiden vært tydelige på at de har trodd at det har vært fetteren drept datteren deres. Det er klart at når det nå har kommet en ny siktet inn i bildet, har de måttet reflektere over sitt standpunkt. Deres status nå er at mye tyder på at de kan ha tatt feil, sa Lea til Aftenbladet.

Søndag uttalte Lea til TV2 at de åpner opp for å droppe erstatningskravet mot fetteren, dersom de blir overbevist om hans uskyld. Enten ved at den siktede mannen blir dømt eller tilstår drapet på datteren deres.

– Det er vilkår ved den uttalelsen jeg ikke forstår fortsatt er aktuelle i dag, sier Sjødin.

Sjødin mener Birgittes foreldre med dette opprettholder drapsmistanken mot fetteren, ber dem om å droppe erstatningskravet umiddelbart.

– Torger og Karen Tengs sier at de skal droppe erstatningskravet, forutsatt at den som er pågrepet tilstår eller blir dømt. Det er spesielt å trekke slike konklusjoner når fetteren ikke lenger er siktet eller mistenkt i saken, sier Sjødin.

I 1997 ble fetteren siktet for drapet på kusinen sin. Etter flere omdiskuterte avhør, tilsto han drapet, men trakk senere tilståelsen. Han ble først dømt til 14 års fengsel, året etterpå frifinner Gulating lagmannsrett ham for den strafferettslige delen av saken, men dømmer ham til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til Birgitte Tengs’ foreldre.

– Ennå stigmatisert

– Fetteren hører hvisking bak ryggen sin når han går på gata. Han blir fortsatt mistenkt for et drap han ikke har gjort, sier Sjødin.

Fredag ble det klart at en mann i 50-årene er siktet på drapet på Birgitte Tengs. De siste dagene har vært oppsiktsvekkende for både Sjødin, fetteren og fetterens far.

– Det er ikke pengesummen som er problemet, men stigmatiseringen han lider av. I dommen står det ennå at fetteren har drept Birgitte, sier Sjødin.

Nå bor fetteren i utlandet, og det har han gjort store deler av sitt voksne liv.

I 2010 søkte fetteren på en jobb i Norge. Han fikk sparken da det kom frem hvem han var.

– Han har ikke kunnet jobbe i Norge, fordi vi rett og slett har utvist ham, sier Sjødin.

– Hva tror du en eventuell domfellelse av den siktede mannen vil bety for fetterens rolle i lokalsamfunnet?

– Det vil bety mye. Da vil nok folk endelig innse at fetteren ikke er en drapsmann, sier Sjødin.

– Voldsomt overgrep

I desember 2016 uttalte Cold case-gruppen i politiet at de ser bort ifra tilståelsen til fetteren. Sjødin mener all mistanke mot ham etter dette burde vært borte.

– Det eneste beviset mot fetteren var tilståelsen. Når den nå er sett bort fra, og en ny person er pågrepet, er det en tydelig beskjed om at politiets interesse er helt andre steder enn hos fetteren, sier han.

Sjødin har de siste dagene ikke hatt mye direkte kontakt med fetteren, men han har snakket mye med fetterens far.

– Vi har ventet på dette i 25 år. Det var en lettelse, men vi er ikke ferdig med kampen ennå, sier han.

– Hvordan går det med fetteren og faren nå?

– Det er nok lettere for dem. For fetteren blir dette forhåpentligvis et punktum, sier Sjødin, som mener at dersom den siktede mannen blir dømt, vil det bety en total renvaskelse av fetteren.

– Da kan han vise at han har blitt utsatt for et voldsomt overgrep som har vart over mange år.

Vil omgjøre dommen

Sjødin har allerede begynt å jobbe for å få omgjort erstatningsdommen mot fetteren.

Ifølge han har staten betalt de 100.000 kronene til Birgittes foreldre i erstatningskravet.

– Det ble bestemt av klageinstansen til Voldsofferkontoret, sier Sjødin.

Hvis den endelige domsavgjørelsen i drapet på Birgitte endres, kan erstatningsdommen mot fetteren droppes, og han vil da ha krav på erstatning, hevder Sjødin.

– Hvordan vil denne siktelsen påvirke fetterens familiesituasjon?

– Det tørr jeg ikke uttale meg om. Det viktigste for oss er å få omgjort dommen, sier Sjødin.

– Opp til fetteren og hans advokat

John Christian Elden, som også er bistandsadvokat for foreldrene, sier til NTB søndag at det er opp til fetteren og hans advokat å bevise at saken må gjenopptas.

– Siden hans klient er rettskraftig dømt, men aldri har betalt, er det han som må bevise at nye bevis vil medføre frifinnelse. Der er han ikke i dag, sier Elden.

Han forklarer vilkårene med at foreldrene avventer med å ta standpunkt til det kommer en konklusjon i saken.

– De tror at erstatningsdommen er riktig ut fra de bevis som er forelagt dem, men vil selvsagt akseptere det dersom det viser seg at det faktisk er en annen gjerningsmann, sier Elden til NTB.

– Foreløpig er ikke det bevist, og kun etterforskning kan avklare spørsmålet, legger han til.