LYNGDAL: – Det jeg foreløpig kan si er at én person ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Den skadde er foreløpig mistenkt for hyttetyveri, mens en annen er pågrepet og formelt siktet for hyttetyveri. Siktelsene mot begge kan bli endret og utvidet, sier politiinspektør Liv Versland Seland til Fædrelandsvennen.

Politiet i Agder meldte tirsdag formiddag at to personer var pågrepet etter å ha begått innbrudd i en hytte på Kvås i Lyngdal. Videre het det i meldingen fra politiet at den ene personen var skadet trolig som følge av et uhell på stedet.

Skutt seg foten?

Ved sju tiden tirsdag morgen ble Anne Cathrine Wehus oppringt av en nabo til hytta som hun og mannen Tor Egil Larsen eier ved Myklestøl i Kvås i Lyngdal. Naboen hadde fått besøk på døra av noen som ville ha hjelp til å bli tauet opp av grøfta. Til Lyngdals Avis forteller Anne Cathrine Wehus at naboen også ble fortalt at en person var skadet etter å ha skutt seg selv i foten.

Cathrine Wehus ønsker ikke å kommentere saken ytterligere utover det hun allerede har gjort overfor Lyngdals Avis. Til journalisten i lokalavisen fortalte hun at det var var blitt avfyrt et skudd inne i hytta deres. Ifølge Lyngdals Avis skal politiet ha funnet en hagle på stedet.

Gjort beslag

– Vi har foretatt flere beslag på stedet, blant annet av flere mobiltelefoner, sier Liv Versland Seland.

Politiinspektøren vil verken bekrefte eller avkrefte at det også er beslaglagt skytevåpen på stedet. Hun begrunner dette med at ingen av de to siktede i saken ennå var avhørt (tirsdag klokka 17.30, red anm.). Han som ble pågrepet vil kanskje bli avhørt senere på kvelden, mens avhør av han som er innlagt på sykehus må vente.

Kjenning av politiet

Liv Versland Seland beskriver de to siktede i saken som kjenninger av politiet. Det dreier seg om to menn i 30–40-årene fra Sørlandet.

Hun vil ikke kommentere om de er registrert som eiere av skytevåpen eller har tillatelse til å inneha våpen.