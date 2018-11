Fire ansatte i Søgne kommunes administrasjon skrev brev med kritikk av ordførers lederstil og kommunens kontrollutvalg sist vinter.

Bakgrunnen var at ansatte i administrasjonsavdelingen fikk kritikk for å trekke et saksfremlegg om kommunesammenslåingen uten at ordfører var informert. Dokumentet om saken ble slettet i arkivet etterpå.

Vedtaket i kommunestyret 26. april lyder slik: «Saken oversendes via varslingsmottak til uhildet organ slik at vi kan få vurdert innholdet i innsendte brev i en fullstendig granskning.»

Granskingen, utført av advokatfirmaet Kluge, har kostet 400.000 kroner.

Hovedkonklusjonen i rapporten lyder slik: Det er ikke grunnlag for å hevde at personer i administrasjonsavdelingen har blitt utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk belastning, verken enkeltvis eller samlet.