PST mener Waras samboer har diktet opp en straffbar handling – hun nekter selv straffskyld

Laila Anita Bertheussen (54) er siktet for å dikte opp en straffbar handling. Hun satt torsdag i lange avhør hos PST.

Sent torsdag kveld ble det kjent at hun nekter straffskyld for brannen i parets bil natt til søndag 10. mars. Hendelsen var den siste i en rekke trusler og angrep mot parets eiendom de siste månedene. Bertheussen er ikke siktet for disse andre forholdene.

Tor Mikkel Wara ble avhørt som vitne i saken torsdag kveld av PST.

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor NTB at justisministeren har bedt ham om bistand på vegne av sin samboer.

– Hun er svært klar og bestemt på at dette er tull, og at politiet er på villspor, sier John Christian Elden til NTB.

Ingen fengsling

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen og ved det gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sa sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse torsdag.

Hun understreket at etterforskningen er i en innledende fase.

– Saken vil bli etterforsket bredt og med tanke på å avklare både skyld og uskyld, fremholdt PST-sjefen.

PST mener det ikke er nødvendig å varetektsfengsle Bertheussen.

Solberg vil ikke beklage

Hendelsene mot Wara og familiens bolig startet i kjølvannet av Black Box' oppsetning «Ways of Seeing», der det ble brukt bilder av boligen. Stykket ble framført i slutten av november.

Bertheussen anmeldte like før jul teateret for å ha filmet huset deres til forestillingen.

I desember ble det tegnet hakekors og skrevet ordet «rasist» på parets hus og bil. I januar var det et branntilløp i søppelkassen, og i februar ble politiets bombegruppe tilkalt for å undersøke en mistenkelig gjenstand. 4. mars rykket bombegruppa ut på nytt etter funn av et truende brev.

Onsdag kritiserte statsminister Erna Solberg (H) teateret for å gjøre det mer belastende å være politiker.

Etter at siktelsen ble kjent, ble Solberg en rekke ganger spurt om hun ville beklage uttalelsen. Det nektet hun og fastholdt at stykket var belastende for Wara og hans familie.

Regissør Pia Maria Roll sa i en kommentar at Solberg mangler respekt for det frie ord.

Hun sier til VG at hun er lettet over at det ikke lenger er mistanke om at teaterkompaniet står bak truslene mot justisministeren.

– Tragedie

En rekke politikere har reagert med sjokk på siktelsen, deriblant statsministeren.

Hun ble informert om saken torsdag ettermiddag, etter at politiet hadde fått rettens medhold i å pågripe Waras samboer og ransake parets bolig.

På en pressekonferanse om saken, der også Frp-leder Siv Jensen deltok, understreket Solberg at saken går veldig sterkt inn på Tor Mikkel Wara.

– Dette er en tragedie for ham og hans familie. Wara ba i samtalen vi hadde om å få permisjon, og det vil han få i statsråd fredag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale utnevnes til fungerende justisminister.

– I dag er jeg først og fremst opptatt av å vise omtanke for Tor Mikkel og hans nærmeste for den veldig krevende situasjonen de er inne i. Dette er ikke dagen for konklusjoner, sa Siv Jensen.