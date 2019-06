HÆGEBOSTAD: Franske Daisy Mai Tran (28) jobbet dugnad for festivalen The Bivrost da hun ble funnet død søndag 2. juni på Snartemo. Politiets hovedteori er at hun og en annen kvinne i 20-årene ble påkjørt.

En rekke personer er avhørt i politiets etterforskning, men ingen sjåfør er så langt mistenkt. Moren til Daisy går nå ut med et åpent brev.

– Målet til foreldrene er at de som vet noe om saken melder seg, det betyr veldig mye for familien. De får ikke begynt å sørge over Daisy før de får klarhet i det som skjedde, sier bistandsadvokat Jorunn Ingebretsen til Fædrelandsvennen.

Daisy Mai Tran hadde bodd ett år i Norge, og jobbet på en bar i Stavanger.

Her er brevet i sin helhet:

«Jeg er Corine Tran, mor til Daisy Mai. Jeg bor sammen med min mann og to andre barn i en liten landsby i Sør-Frankrike ved foten av Pyreneene. Søndag 2. juni var bursdagen til bror av Daisy, og selv om hun var langt unna, tenkte vi alle på henne som var så glad for å være sammen med sine norske venner denne helgen.

I et år bodde og jobbet hun i Stavanger, hvor de som kjente henne, elsket henne dypt og til og med snakket om henne som en «engel» full av glede over livet og alltid klar til å hjelpe andre.

Det har gått mer enn to uker siden vår kjære datter døde. På natten mellom lørdag 1. og søndag 2. juni ble hun voldsomt skadet av en bil, og jeg vet ikke om hun døde på stedet eller om hun led svært lenge. Hun lå på en vei med venninnen skadet, fryktelig skadet hun også, og jeg ønsker av hele mitt hjerte at hun blir bra igjen.

På kvelden den 3. juni kom fransk politi hjem til oss for å kunngjøre Daisys dødsfall. Selv i dag føler min mann, mine barn og jeg en ekstrem sorg, og vi kan ikke finne ordene for å beskrive vår smerte. Hun var vår eldste datter, svangerskapet var spesielt vanskelig, men vi var så glade i henne og stolte av henne, vi savner henne fryktelig.

Jeg snakker til personen som forårsaket ulykken:

Du er en mann eller en kvinne, en far eller en mor med ett eller flere barn, eller du er singel, det spiller ingen rolle, for du er først og fremst et menneske. Vi er alle skapt i Guds bilde, og jeg har alltid trodd at dypt nede i oss er vi kjærlighet, og at vi alle foretrekker å gjøre godt.

For familien vår har tiden stoppet: Vi kan ikke se Daisy en siste gang og si farvel eller ordne hennes begravelse. Vi vet ikke noe om framdriften i etterforskningen eller når den vil ende. Til denne uendelige ventetida legges avstanden og språkbarrièren.

Så jeg ber deg på mine knær: gi deg til kjenne, gå og forklar ulykkesforløpet til politiet, godta å bli hjulpet og ikke bær denne fryktelige hemmeligheten hele livet ditt. Vær klar over at din bekjennelse vil la min familie og meg selv endelig begynne å sørge.

En Daisy, min Daisy».

Corine

