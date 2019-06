Har samlet «halve» Europa til Mazda-tur på Sørlandet

Geir og Siv Landås falt pladask for den ikoniske Mazda MX-5 kabriolet for 17 år siden. Nå står de i spissen for tidenes samling av bilmodellen i Norge, og de neste dagene er 110 biler på veiene i Sør- og Vestlandet.