Kåret til årets avis i Europa

KRISTIANSAND: Den årlige avisdesignkonkurransen for europeiske aviser arrangeres av tyske Office for Newspaper Design. Juryen har vurdert avisens design og konsept på nett og papir.

– Avisen gir et slående førsteinntrykk. Den vektlegger bilder og løfter fram lokale saker. Men Fædrelandsvennen er mer enn bare en lokalavis, er noe av det som står i juryens begrunnelse for å kåre avisen til Europas beste lokale avis.

Videre trekker juryen, som besto av 17 medlemmer fra åtte land, fram at Fædrelandsvennen er en suksessfull avis både på print og på nett.

Skjermdump fra European Newspaper Award

– Henger høyt

Redaktør og Printsjef, Jostein Ravnåsen, i Fædrelandsvennen er fornøyd med anerkjennelsen.

– Det finnes jo en del mediepriser, men denne henger spesielt høyt. Her konkurrerer man med mange av de aller beste mediehusene i Europa, og det at vi da vinner en slik pris er vi veldig stolte av alle sammen, sier han.

Prisen kommer bare uker etter at Fædrelandsvennen vant en nasjonal pris for historiefortelling på nett.

– Det gjør det jo ekstra gøy. Vi har altså nylig vunnet en pris for hvordan vi jobber digitalt, og så avslutter vi året med å vinne en av de aller gjeveste printprisene vi kan vinne. Det er veldig sterkt.

For dette viser bare at man, selv om man ikke er størst, kan leverer på toppnivå når det gjelder kvalitet på både print og nett.

– I Fædrelandsvennen er mantraet vårt digitalt først, men samtidig er denne prisen en bekreftelse på at vi leverer på det aller høyeste internasjonale nivået også når det kommer til print, sier Ravnåsen.

Adressa vant sist år

I alt var det 184 aviser fra 25 land som deltok i årets konkurranse. Det var mer enn 4000 innsendte bidrag til de totalt 20 forskjellige kategoriene.

European Newspaper Award ble etablert av den tyske avisdesigneren Norbert Küpper i 1998. Flere norske aviser har vunnet priser i konkurransen tidligere, seinest sist år da Adresseavisen stakk av med prisen for årets regionavis og Sunnhordland vant prisen for lokalavis.

De andre vinnerne

Det er i alt fire aviser som vinner hovedprisen under European Newspaper Award. I tillegg til Fædrelandsvennen så kan disse smykke seg med tittelen European Newspaper of the Year: Årets regionale avis: Leeuwarder Courant, Nederland Årets riksavis: Publico, Portugal Årets ukeavis: FT Weekend, Storbritannia