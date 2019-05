Sylvi Listhaug gjør comeback – utnevnt til eldre- og folkehelseminister

Listhaug trådte fram på Slottsplassen fredag formiddag, sammen med statsminister Erna Solberg (H) for å bli tatt imot som landets nye eldre- og folkehelseminister. Verken hun eller Solberg ga noen ytterligere kommentarer, men har kalt inn til pressekonferanse om regjeringsendringen klokka 11.40.

Listhaug tar over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker siden starten av fjoråret.

Dermed gjør den profilerte og omstridte Frp-politikeren comeback i regjeringen, etter at hun ble tvunget av justisministertaburetten på grunn av et kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet for et drøyt år siden.

Listhaug skrev at Ap prioriterer rettighetene til terrorister høyere enn rikets sikkerhet, hvilket avstedkom voldsomme reaksjoner først og fremst fra Arbeiderpartiet, men også fra politikere i regjeringspartiene.

Kronprinsesse

Utnevnelsen kommer samme dag som Fremskrittspartiet møtes til landsmøte, der Listhaug etter alle solemerker kommer til å bli valgt til partiets 1. nestleder søndag. Valgkomiteen innstiller henne til vervet uten motkandidat.

Hun ble konstituert nestleder da Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister.

Listhaug blir ansett som den raskest stigende stjernen i Frp, og regnes av mange som den mest sannsynlige arvtakeren til ledervervet når Siv Jensen ønsker å tre tilbake. Når hun nå blant annet får ansvaret for regjeringen eldre- og omsorgspolitikk, skaffer hun seg tyngde på nok et av partiets kjerneområder.

Alkohol, tobakk og narkotika

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Den påtroppende nestlederen har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.

Listhaug innleder på landsmøtet på Gardermoen om kommunal- og fylkestingsvalget lørdag formiddag, da som nyslått statsråd og påtroppende 1. nestleder.

Oppdateres.