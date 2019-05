Drapssiktet 15-åring avhørt uten forsvarer: – Har ikke noe eksempel på at det er blitt gjort i andre saker

I 2016 ble 15-åringen som drepte to personer på Lund avhørt uten bistand fra sin forsvarer. Riksadvokaten slår fast at politiet brøt loven. Politimester Kirsten Lindeberg ser ikke behov for å kartlegge hvor ofte siktede barn blir avhørt uten forsvarer.